Le prime parole di Manuela Arcuri sulla fine del suo matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco: "Non è un periodo facile, ma passerà. Sono una donna forte"

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Manuela Arcuri

Dopo settimane di indiscrezioni, Manuela Arcuri ha rotto il silenzio. Da sempre molto riservata sulla sua vita privata, l’attrice ha affidato ai social un messaggio carico di emozione, commentando, seppur indirettamente, le voci che da tempo circolano riguardo alla fine del suo matrimonio con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco. Pur senza mai nominarlo direttamente, l’Arcuri ha lasciato trasparire che la separazione sia stata una decisione difficile, frutto di dolore ma anche di una nuova consapevolezza personale.

Manuela Arcuri conferma la separazione dal marito

Dopo giorni di indiscrezioni sulla presunta fine del matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco, Manuela Arcuri è tornata a parlare, scegliendo i social per condividere un messaggio sincero con i suoi follower. Senza mai citare direttamente il marito e padre di suo figlio Mattia, l’attrice ha ammesso di attraversare un momento complesso, ma ha assicurato di sentirsi pronta ad affrontarlo con forza e positività.

“Sapete che non è un periodo facile, ma passerà. Certo che passerà, perché io sono una donna forte, anche grazie a voi”, ha scritto Manuela nelle sue storie su Instagram, ringraziando i tanti fan che le hanno inviato messaggi di affetto e incoraggiamento.

“Mi avete dato un grande supporto e un grande coraggio“, ha aggiunto la 48enne, visibilmente grata per la vicinanza ricevuta.

Nonostante la difficoltà del momento, Manuela ha voluto condividere anche una nota di dolcezza: nella sua vita è arrivato Balù, un cucciolo di tre mesi e mezzo che, come ha raccontato lei stessa, “mi sta dando grande amore”.

L’attrice ha presentato il cagnolino ai fan con entusiasmo: “Ci tenevo a farvelo conoscere”, ha detto, mostrando il suo nuovo compagno a quattro zampe.

Ha poi assicurato che tornerà a parlare di questa nuova fase della sua vita passo dopo passo, com’è giusto che sia ha bisogno di metabolizzare questa importante rottura. Di affrontare il dolore e risorgere. “E ci sono anche delle cose belle nella mia vita. Ve le racconterò piano piano”, ha aggiunto.

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si sono lasciati

Le voci di una crisi tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco sono state lanciate dal settimanale Oggi, che per primo ha parlato di una separazione arrivata dopo oltre dieci anni insieme. I due si sono conosciuti nel 2010, sono diventati genitori nel 2014 e si sono sposati nel 2022.

A rafforzare i sospetti di un allontanamento è stato un recente post dell’attrice, in cui ha scritto: “Chi ti ama veramente non ti mente, non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce. Perché prima ancora di amarti, ti rispetta”.

Lo scorso giugno, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Manuela Arcuri parlava con amore e stima del marito Giovanni Di Gianfrancesco e non aveva nascosto la voglia di adottare insieme un bebè, visto che dopo Mattia non sono arrivati altri eredi. Poi un fulmine a ciel sereno e l’ombra di presunti tradimenti ancora tutta da chiarire che però sarebbe stata decisiva per la fine di un rapporto che andava avanti da oltre dieci anni.

Oggi, però, Manuela Arcuri sembra pronta a guardare avanti, concentrandosi su ciò che di bello continua a riempire la sua vita.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!