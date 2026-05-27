Will Smallbone e Sofia Lepore, nozze da sogno a Roma: la sposa accolta dai clacson

Nozze romantiche per Will Smallbone e Sofia Lepore: il calciatore e la modella si sono giurati amore eterno a Roma.

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Getty Images Will Smallbone e Sofia Lepore

Will Smallbone e Sofia Lepore hanno scelto di giurarsi amore eterno a Roma con un matrimonio da favola. Il calciatore e la modella sono stati i protagonisti di una cerimonia da sogno che, con un fuori programma tanto divertente quanto romantico.

Le nozze di Will Smallbone e Sofia Lepore a Roma

La coppia ha scelto di sposarsi nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, in pieno centro storico a Roma. Sofia Lepore è arrivata su un’auto d’epoca, con indosso un abito da sposa senza spalline e in pizzo, caratterizzato da un’ampia gonna e da un lungo velo.

L’arrivo della sposa è stato accolto con entusiasmo dalle auto ferme nel traffico romano e dai turisti che si trovavano nel centro della Capitale, con tanto di applausi, grida e clacson per celebrare l’unione. Emozionatissimo Will Smallbone che nel giugno del 2024 aveva sorpreso la compagna con una romantica proposta di matrimonio a Los Angeles.

Calciatore inglese, naturalizzato irlandese e centrocampista del Millwall, celebre squadra inglese (attualmente in prestito dal Southampton), William si era inginocchiato nella città degli angeli di fronte alla fidanzata, chiedendo la sua mano. Un momento emozionante che la modella e influencer aveva raccontato anche su Instagram con tanto di foto e video della proposta.

Un anno dopo la coppia ha scelto proprio Roma per sposarsi con festeggiamenti che sono durati vari giorni. La sera prima delle nozze infatti gli sposi avevano deciso di celebrare la “notte prima del matrimonio”, con una cena di lusso nel cortile dell’Hotel de la Villa. Poi il sì, arrivato nella cappella della chiesa di Sant’Ignazio di Loyol , nel quartiere di Campo Marzio. L’area, riservata dal calciatore dalle 13 alle 17, è stata arredata per l’occasione con centinaia di fiori bianchi.

L’amore di Sofia Lepore e William Smallbone

Sofia Lepore e William Smallbone sono legati dal 2021. Un amore raccontato su Instagram, ma vissuto sempre lontano dai riflettori. Sofia non ha mai rilasciato interviste, ma sul suo profilo social non mancano le foto insieme al calciatore e le dichiarazioni d’amore, fra viaggi in giro per il mondo e sorprese romantiche.

Se la sposa è conosciuta da pochi, lo sposo è una stella del calcio, amatissima nel suo paese d’origine. William Anthony Patrick Smallbone, classe 2000 è nato a Basingstoke, in Inghilterra, e ha la doppia cittadinanza irlandese e inglese. Attualmente gioca come centrocampista centrale per il Millwall in Championship ed in prestito dal Southampton.

Il 21 febbraio 2017 ha firmato il primo contratto professionistico proprio con il Southampton, esordendo in prima squadra il 4 gennaio 2020 contro l’Huddersfield Town. In quell’occasione William ha segnato il gol d’apertura, dimostrando il suo grande talento. Nello stesso anno ha esordito in Premier League vincendo 2-0 contro l’Aston Villa.

Nel gennaio del 2021 un infortunio grave al legamento crociato anteriore ha costretto il calciatore ad un lungo stop. In quel periodo Sofia è sempre rimasta al suo fianco, sostenendolo nei momenti più difficili, sino al ritorno in campo nell’ottobre del 2021.