Le nozze da favola di Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto: i tre abiti da sposa, gli amici vip e le lacrime dell’attrice

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sono giurati amore eterno: le nozze da favola, gli invitati vip e le lacrime della sposa

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto

Un matrimonio da favola, con tanti ospiti vip e grandi emozioni: è il riassunto delle nozze di Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto che si sono giurati amore eterno in Umbria, di fronte ad amici e parenti con una cerimonia romanticissima.

Le nozze da favola di Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto

Legati dal 2023, l’attrice e il personal trainer si sono sposati al Castello di Rosciano, in Umbria. Un matrimonio romantico ed essenziale, con pochi intimi e un’emozione palpabile. La cerimonia è stata officiata da Francesca Fagnani che ha sposato i due innamorati.

Per l’occasione Micaela Ramazzotti ha sfoggiato tre abiti diversi. Il primo con un taglio a sirena, aderente e scultoreo, il secondo più romantico, con una gonna ampia e uno strascico. Il terzo abito da sposa indossato dall’attrice era invece luccicante e in stile red carpet, perfetto per proseguire i festeggiamenti sino a tarda notte.

Ad accompagnare all’altare la sposa è stata la figlia Anna, mentre Claudio Pallitto è arrivato con la figlia Sofia, frutto di una precedente relazione. “La felicità spaventa più della follia”: è stato il motto degli sposi che hanno scelto di stampare questa frase anche sulle partecipazione.

Nel corso della cerimonia Micaela Ramazzotti ha pronunciato un discorso per Claudio, lasciandosi andare alla commozione. “Tra soli e tempeste mi hai portato fino a qui”, ha detto.

Poi i festeggiamenti in un’atmosfera fiabesca, dominata dal lilla e dal verde, colori scelti dagli sposi per gli allestimenti. Fra gli invitati vip Claudio Santamaria e Francesca Barra. L’attore ha pronunciato un lungo discorso dedicato agli sposi, mentre la scrittrice ha voluto augurare felicità agli sposi pubblicando sui social alcune foto della cerimonia.

“A chi sceglie di essere felice – ha scritto -. A Micaela e Claudio che sono famiglia e sanno ricrearla con gli amici. Grazie per queste ore così profonde e romantiche. Grazie per la vostra amicizia. Per tutto l’amore che liberate nell’aria», mentre in un altro, condividendo uno scatto in cui le due si abbracciano, dedica parole di grande affetto all’amica: «L’amicizia, la sorellanza, l’amore, la felicità. C’è tutto”.

Dolcissimo anche il commento di Laura Chiatti, amica della sposa, che ha scritto: “Che bella favola ci avete regalato”.

L’amore di Micaela Ramazzotti per Claudio Pallitto

Ad aspettare all’altare la coppia, come anticipato, Francesca Fagnani, che solo qualche settimana fa aveva intervistato Micaela Ramazzotti a Belve. In quell’occasione l’attrice aveva raccontato l’amore per Claudio Pallitto, conosciuto dopo l’addio a Paolo Virzì.

“Mi sono innamorata di Claudio perché è un uomo molto intelligente e profondo. Lui è l’amore della mia vita, l’unico”, aveva confessato l’attrice in quell’occasione.

In quell’occasione Micaela non aveva risparmiato qualche frecciatina all’ex marito: Non ho ancora divorziato perché il divorzio non si trova, e mi servirebbe perché dovrei risposarmi con il mio amore […] “Il mio ex mi deve ringraziare perché con me ha fatto i film più belli, in casa aveva una donna che aveva una bella storia, sono stata una fonte di ispirazione”. E poi ancora: “Prima avevo la tessera perché ero la moglie del socio. Adesso ho la tessera sportiva perché sto con Claudio, che ha le palestre”.