Micaela Ramazzotti, la dolce dedica alla figlia nel giorno delle nozze

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Micaela Ramazzotti

Per Micaela Ramazzotti sembra essere arrivato davvero un nuovo capitolo della sua vita, uno di quelli che profumano di rinascita e serenità. L’attrice romana, amatissima dal pubblico per la sua innata spontaneità, ha sposato il suo amore Claudio Pallitto, il personal trainer conosciuto durante la lavorazione di Felicità, il film che ha segnato il suo debutto alla regia.

Una storia nata quasi in punta di piedi, lontano dai riflettori e dal mondo del gossip, ma che con il tempo si è trasformata in qualcosa di molto serio. E a pochi giorni dalle nozze, Micaela ha voluto condividere con i suoi fan un momento molto emozionante, quello che ha visto protagonista sua figlia Anna.

Micaela Ramazzotti, il gesto emozionante per la figlia

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sono giurati amore eterno il 12 maggio nella splendida cornice del Castello di Rosciano, in Umbria. Un matrimonio elegante e senza eccessi, vissuto accanto a pochi amici stretti e familiari, dove l’emozione è stata la vera protagonista della giornata. A celebrare la cerimonia è stata Francesca Fagnani, grande amica dell’attrice, che ha unito la coppia in un’atmosfera romantica e raccolta.

Ad accompagnare l’attrice all’altare invece ci ha pensato una “damigella” d’eccezione: sua figlia Anna, oggi tredicenne, nata dal lungo e importante matrimonio di Micaela con il regista Paolo Virzì. Classe 2013, la nascita di Anna è stato un evento davvero importante, tanto che le riprese del parto vennero incluse (con il consenso della Ramazzotti) nel film Il nome del figlio.

In occasione del matrimonio Micaela ha voluto fare una dedica dolcissima a sua figlia, per ringraziarla della vicinanza in un momento così speciale e, attraverso un bellissimo post su Instagram, le ha scritto:

“Amore mio la tua mamma ti dice grazie. Mi hai accompagnata in questa giornata indimenticabile piena di felicità. Con il cuore in gola i lacrimoni trattenuti, le gambe traballanti e i sorrisoni mi hai affidata a Claudio. Le nostre mani strette e i tuoi occhi color mare. Sei bellissima così ironica e divertente profonda sempre. Mi hai letto una lettera davanti a tutti quanti che mi ha riempito il cuore. Ferma immobile ad ammirarti Anna”

Micaela Ramazzotti, la serenità ritrovata con Claudio Pallitto

Dopo anni intensi anche sul piano personale, Micaela Ramazzotti sembra aver finalmente trovato un nuovo equilibrio: la fine del matrimonio con Paolo Virzì aveva inevitabilmente rappresentato un momento complesso, soprattutto perché i due hanno rappresentato per molto tempo una delle coppie più amate del cinema italiano.

Un rapporto fatto di alti e bassi, il loro, segnato da separazioni e riavvicinamenti fino alla rottura definitiva che aveva lasciato molta amarezza nei fan. Oggi, però, il clima attorno a Micaela appare completamente diverso e l’artefice di questo cambiamento positivo è proprio il nuovo marito dell’attrice.

Claudio Pallitto infatti avrebbe conquistato l’attrice proprio per la sua normalità: sportivo e riservato, Claudio sarebbe entrato nella vita di Micaela quasi per caso partecipando a un provino per una piccola parte nel suo film e da quell’incontro professionale sarebbe nata una complicità diventata presto qualcosa di molto più profondo.

Un dettaglio che avrebbe reso ancora più sereno questo momento è il rapporto con i figli dell’attrice, che avrebbero accolto con tranquillità la nuova relazione della madre. Per Micaela, molto legata alla famiglia e sempre attenta a proteggere i suoi ragazzi dall’eccessiva esposizione mediatica, questo aspetto sarebbe stato fondamentale. E sotto questa luce, la presenza della figlia Anna al suo fianco il giorno delle nozze prendere un significato ancora più importante.