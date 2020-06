Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si separano: lei si sfoga su Instagram

editato in: da

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si separano e l’influencer si sfoga su Instagram. L’influencer e il figlio di Eleonora Giorgi si sono conosciuti e innamorati al Grande Fratello Vip. La loro love story ha appassionato da subito il pubblico, colpito dalla dolcezza di Paolo e dalla simpatia di Clizia. Dopo una lunga lontananza, qualche settimana fa i due innamorati si erano riabbracciati e su Instagram avevano raccontato le emozioni provate nel ritrovarsi, fra baci e balli romantici.

Ora però per entrambi è arrivato il momento di tornare alla vita di tutti i giorni. La Incorvaia infatti ha lasciato la Sicilia, dove ha trascorso la quarantena, per raggiungere Milano insieme a Nina, la figlia nata dal suo legame con Francesco Sarcina, mentre Paolo è di nuovo a Roma, dove abita insieme alla madre Eleonora Giorgi. La separazione è stata difficile per i due innamorati che ora dovranno vivere una relazione a distanza. Una situazione che però non sembra spaventare Clizia, quanto i fan che su Instagram continuano a scriverle, preoccupati che la love story possa finire molto presto.

Durante una cena con gli amici, la Incorvaia si è sfogata su Instagram, chiarendo nelle Stories di essere innamorata di Ciavarro e affermando che la distanza non metterà fine al loro legame. “Il cordone ombelicale l’ho avuto solo con mia figlia – ha chiarito -. Per le altre persone del mio cuore non è la distanza a mettere in discussione i rapporti. Non c’è bisogno di ostentare sempre perché c’è la vita vera e gli impegni. Non voglio che mi facciate domande futili in continuazione”. Clizia ha poi concluso con una frase eloquente: “I rapporti veri si basano sulla vicinanza delle anime e non dello spazio”, ha detto.

Dunque nessun pericolo per la love story, che procede invece a gonfie vele. Clizia e Paolo dopo il GF Vip di Signorini sono più innamorati che mai e pensano al futuro. Smentita la loro partecipazione a Temptation Island (anche dalla redazione di Maria De Filippi), Ciavarro e la Incorvaia si preparano a trascorrere un’estate in coppia all’insegna dell’amore.