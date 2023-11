Dopo aver rivelato la diagnosi del tumore al pancreas a Pomeriggio Cinque, nel salotto di Myrta Merlino, Eleonora Giorgi ha ricevuto un’ondata di affetto e di sostegno, non solo da parte del pubblico, ma anche della sua famiglia. Paolo Ciavarro ha pubblicato uno scatto meraviglioso dove bacia la mamma sulla guancia insieme al fratello Andrea Rizzoli, e non è mancata la reazione di Clizia Incorvaia, che ha scelto di condividere una meravigliosa foto su Instagram, con un messaggio di incoraggiamento.

Clizia Incorvaia, la foto e il messaggio per Eleonora Giorgi dopo la diagnosi di tumore

Eleonora Giorgi ha chiesto apertamente il sostegno del suo pubblico. Si è seduta nel salotto di Pomeriggio Cinque come una guerriera, in attesa della chemio, dell’operazione e del ritorno, dopo aver ricevuto la diagnosi di tumore al pancreas. Al suo fianco, in questa lotta, c’è la famiglia: il figlio Andrea Rizzoli, avuto da Angelo Rizzoli, e Paolo Ciavarro, nato dall’amore con l’attore Massimo. Al coro di supporto si è aggiunta anche Clizia Incorvaia, che ha voluto condividere su Instagram un dolcissimo scatto.

“Supererai questa grande e dura prova che la vita ti ha dato da affrontare. Ti amo tanto”, ha scritto la Incorvaia a corredo del post. Immediata la reazione della Giorgi, che ha risposto proprio sotto la foto. “Mio amore, grazie dell’amore, del supporto, dell’incoraggiamento, dell’accoglienza sempre sorridente. Grazie di cuore! Sei la mia nuvola rosa dei sogni”.

La foto è stata condivisa dopo quella di Paolo Ciavarro, che ha commentato solamente con un cuore. Nello studio di Myrta Merlino, la Giorgi ha ringraziato i figli pubblicamente per l’enorme supporto ricevuto nelle ultime settimane. “Per lo straordinario amore che mi hanno testimoniato, a un livello che non immaginavo”. Inizialmente, un’amica le aveva sconsigliato di rivelare la malattia, ma ha scelto di non seguire il suo consiglio: “Non siamo superman, non dobbiamo vergognarci della malattia. (…) Tutti noi non ci dobbiamo vergognare se ci sentiamo male”.

Eleonora Giorgi, la lotta contro il tumore al pancreas

Una diagnosi, la sua, che è arrivata quasi per caso, all’improvviso. Al Corriere della Sera, in un’intervista, ha voluto parlare della terapia e di come ha scoperto di avere un tumore al pancreas. “Dovrò ripetere le terapie ogni 15 giorni ma ho deciso di combattere, con determinazione. Sono stata miracolata, perché l’ho scoperto in tempo”. Ed è proprio così. Come a Pomeriggio Cinque, ha raccontato di essersi sottoposta a una tac per via di una brutta tosse. “Se i noduli ai polmoni fossero stati metastasi, avrei un anno e mezzo di vita davanti a me”.

Dopo la biopsia, ha invece ricevuto la conferma di potersi sottoporre all’operazione. Una speranza che l’ha aiutata ad affrontare il periodo e soprattutto che l’ha spinta a parlare pubblicamente del tumore. “Perderò i capelli, le sopracciglia, ma quei momenti mi daranno il pretesto per truccarmi, indossare un turbante nero o una parrucca vaporosa. Sentirmi viva”. Al suo fianco rimangono gli amatissimi figli, così come il nipotino Gabriele, nato dall’amore di Ciavarro con Clizia Incorvaia. La coppia è prossima alle nozze: si sposeranno nell’ottobre del 2024.