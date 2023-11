Ospite a Pomeriggio Cinque da Myrta Merlino, oggi 24 novembre 2023, Eleonora Giorgi ha parlato del tumore al pancreas che le è stato diagnosticato. E lo ha fatto con una forza unica, la stessa con cui l’abbiamo sempre conosciuta. “Ora comincia il cammino che condividerò con milioni di persone”. Le sue parole hanno scatenato un immediato moto di sostegno da parte di tutti i fan della diva della settima arte.

Eleonora Giorgi parla del tumore al pancreas a Pomeriggio Cinque

La scelta di raccontare la sua sfida? Per dare speranza a tutte le persone. Una scelta anche coraggiosa, perché non è facile parlare della malattia, soprattutto non è facile ammetterla di fronte a milioni di spettatori. Quello di Eleonora Giorgi è stato un lungo racconto, un discorso che ha toccato altri aspetti prima di rivelare di avere un tumore al pancreas. Lo ha fatto nello studio di Myrta Merlino, a Pomeriggio Cinque, dopo aver instaurato con lei un bel rapporto e la giusta sintonia.

“Improvviso. Per un puro caso ho avuto la tosse. Ho fatto la tac, perché ho sempre strizza. Venivo da una biopsia senza risposta, che poteva voler anche dire un anno. Invece adesso ho la risposta, sono qui come guerriera, la cosa positiva è che potrò operarmi. Mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas. Ora comincia il cammino che condividerò ahimè con milioni di persone, decine di migliaia: la chemio, l’operazione, poi il ritorno. Lo voglio vivere in vostra compagnia”.

Durante il discorso, la Merlino è stata sempre al suo fianco, non solo in veste di conduttrice, ma di sostegno. Uno spaccato televisivo che è arrivato a milioni di persone: la forza di Eleonora Giorgi, di una donna che ancor prima di personaggio è persona, che ha vissuto sempre sotto le luci dei riflettori e che ora chiede proprio la vicinanza del suo pubblico, lo stesso che l’ha sempre supportata nei suoi 70 anni, che ha compiuto il 21 ottobre 2023.

La grande forza di Eleonora Giorgi: il sostegno dei figli

C’è un’altra cosa che non è affatto scontata o banale: saper ironizzare, saper scherzare anche nei momenti più duri. Eppure, la Giorgi ci è riuscita. Parlando della prossima ospitata di Pomeriggio Cinque, ha detto: “Se dovrò venire con una parrucca, ne vorrei una come David Bowie. Poi una come Marylin quando fa gli auguri al Presidente”.

Ha voluto affrontare sin da subito un altro aspetto, mettendo in chiaro che nessuno dovrebbe vergognarsi della malattia. “Non siamo superman, non dobbiamo vergognarci della malattia. Una cara amica, molto prudente e molto buona, mi ha consigliato di non dirlo: avrai le facce di circostanza, ti isoleranno, mi ha detto. E invece no: tutti noi non ci dobbiamo vergognare se ci sentiamo male”.

Al suo fianco, ovviamente, in questa lotta, ci sono i figli, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli. La Giorgi ha voluto ringraziarli in diretta. “Per lo straordinario amore che mi hanno testimoniato, a un livello che non immaginavo”. Come ha chiesto l’attrice, vogliamo unirci al coro di voci e sostegno: forza Eleonora. Forza guerriera.