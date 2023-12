Lo aveva promesso a tutti. Eleonora Giorgi è tornata a parlare della malattia che l’ha colpita, un adenocarcinoma al pancreas scoperto per caso, e ha deciso di coinvolgere il pubblico in questa lunga battaglia che inizia con la chemioterapia. L’obiettivo è quello di contenere il male per potersi sottoporre a un’operazione e rimuovere il possibile. Il suo lungo percorso è già iniziato, proprio come ha raccontato su Rai Radio2 a I Lunatici, dove ha spiegato di aver fatto la prima seduta.

La prima chemioterapia di Eleonora Giorgi

“Devo fare delle robustissime chemio per tentare di rimpicciolire quell’oggettino. Se arriveranno a buon fine allora potrò essere operata. Altrimenti boh. Sono lunghe cinquantasei ore. Ho fatto la prima e attualmente non ho nessun effetto collaterale, probabilmente si presenteranno”, ha spiegato Eleonora Giorgi, che non ha proprio intenzione di abbattersi.

La sua forza può essere infatti un esempio per le tantissime persone che lottano contro la malattia, che sono sole e non vedono la luce in fondo al tunnel – profondissimo – dal quale lei si è decisa a uscire con grande caparbietà: “Mi batterò col turbante o la parrucca per esserci. Far vedere che si può sostenere in pubblico, mi hanno detto diversi medici, può essere di incoraggiamento e conforto”.

Il racconto della malattia

Eppure, sono settimane tutt’altro che facili per lei. Il tumore scoperto per caso, l’amore del pubblico e quello dei suoi figli: è stato tutto travolgente. “Ancora non ho capito che sono io”; racconta, “ho quasi un estraniamento, come se fosse capitato a un’altra Eleonora. C’è solo una cosa che mi fa scoppiare a piangere: pensare ai miei figli e al mio nipotino. Mi impegno al massimo per garantirgli che ce la metterò tutta”.

Difficile anche il suo rapporto con il tempo che passa. L’attrice non ha mai nascosto di non avere un buon rapporto con l’età e di essere ricorsa alla chirurgia estetica per provare a fermare il giorni che scorrono inesorabili: “La vecchiaia, in termini estetici, non mi fa impazzire. Mi faccio dei lifting perché vorrei sempre e solo il fiore della primavera. Con me stessa ho avuto questa reazione: mi sono detta che finché ci sono voglio stare al meglio“.

Eleonora Giorgi ha raccontato per la prima volta di aver avuto una diagnosi di tumore al pancreas a Pomeriggio Cinque. È stata proprio lei a chiedere alla conduttrice Myrta Merlino di avere la possibilità di parlare con il suo pubblico e metterlo al corrente di quanto le stesse accadendo: “Ora ho bisogno di voi e del vostro amore. Avevo appena fatto per puro caso una tac, venivo da una biopsia senza risposta che poteva voler dire “hai un anno”. Ora ho la risposta, sono qui come guerriera. Mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas e si può operare. Mia mamma è morta a 94 anni di vecchiaia, tutto nella mia vita avrei pensato, ma non questo. Ora comincia il cammino che condividerò con milioni di persone. Inizierò le chemio e l’operazione e poi ricomincia il ritorno. Lo voglio vivere in vostra compagnia“. E ancora: “Se dovrò venire con una parrucca, ne vorrei una come David Bowie. Poi una come Marylin quando fa gli auguri al Presidente”.