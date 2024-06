Fonte: IPA Eleonora Giorgi

Mostrarsi forti, sorridenti, con una grande voglia di vivere nonostante tutto: Eleonora Giorgi ci sta provando, ci sta provando davvero. Da mesi, la vediamo spesso in tv a parlare del tumore che l’ha colpita, un adenocarcinoma al pancreas per il quale è stata operata e sta affrontando un nuovo ciclo di chemio. Eppure, quella forza che ha sempre manifestato inizia a venire meno ora che la terapia si sta facendo più dura. A raccontarlo è stata proprio lei, con grande coraggio, nella sua ultima apparizione a Estate in diretta da Nunzia De Girolamo, alla quale ha rivelato di essere in un momento di grande fragilità.

Eleonora Giorgi sul tumore: “Sono fragile”

“Dopo 6 mesi di chemio che non cadevano, adesso ho cambiato chemio e pare che potrebbero cadere”, ha raccontato Eleonora Giorgi a Nunzia De Girolamo, che l’ha accolta in collegamento con grande affetto, “Allora ho detto che se devono cadere, devono cadere biondi… devono cadere, sto preparando cerchietti con la frangia”. L’attrice romana aveva sempre detto di tenere moltissimo ai suoi capelli, che negli ultimi anni aveva cambiato cedendo a un irresistibile caschetto biondo platino e che adesso sta cercando di conservare nonostante i trattamenti per il tumore li stia rendendo sempre più deboli.

È una testimonianza importantissima, la sua, che fin dall’inizio ha voluto aprirsi col pubblico e raccogliere il grande affetto che tutti provano per lei. Una prova non facile, visto che la scoperta della malattia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, ma che lei ha voluto condividere con tutti. Perfino la paura, che è lecita, e che la libera dalla stretta definizione di “guerriera” abusata negli ultimi anni quando si è trattato di parlare di persone che combattevano contro un nemico in una lotta impari. Non si arrende, certo, per amore di figli e nipoti che non smettono di rimanere al suo fianco, ma ammettere di essere fragili in un momento come questo è sinonimo di grande umanità.

Come sta Eleonora Giorgi

L’attrice, protagonista di una moltitudine di successi al cinema e in tv, spiega perché abbia scelto di parlare della sua malattia fin dal principio: “Non c’è grande merito. Io sono cresciuta nelle braccia del pubblico e ancora sono qui dopo 50 anni, come potevo esimermi? Questa dimensione riguarda tante persone, anche molto giovani. Migliaia di persone mi hanno scritto che parlarne è positivo”

E ancora: “Voglio essere un incoraggiamento. Io sono stata investita da uno tsunami di amore, sono mesi che vivo circondata di un amore che prima c’era ma non era espresso in questa maniera. Adesso mi succede di non pagare il caffè al bar oppure la sarta che mi regala il lavoro fatto. Un insieme di persone che mi fanno spontaneamente doni. La mia vita in comune con le persone è molto dolce. Poi ho visto anche la sanità pubblica dove ho trovato staff di persone pazienti, umane, oltre che la loro competenza. Siamo fiduciosi e siamo nelle mani della scienza”.

Il suo sguardo verso il futuro è sempre molto positivo ma non può fare a meno di ammettere di essere molto spaventata, nonostante abbia già superato molto bene la delicata operazione alla quale ha dovuto sottoporsi: “Non penso di avere dei meriti però parlarne aiuta perché ci sono tantissimi giovani che ne soffrono. Se non avessi figli e nipoti, avrei detto pazienza… Però il tumore al pancreas è tremendo e sono anche riuscita a fare l’operazione, ma lui è nel sangue, viaggia, quindi ora altri 3 mesi di chemio per evitare che vada ad attecchire altrove. Adesso sono fragile, dopo 8 mesi di diagnosi, sono presa da momenti di debolezza”.