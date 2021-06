Chi è Stefano Cassoli, il marito di Roberta Capua

editato in: da

Roberta Capua, tutto quello che c’è da sapere sull’ex Miss

Roberta Capua è sposata con Stefano Cassoli, imprenditore bolognese dal quale ha avuto un figlio. Lei non ha bisogno di presentazioni: splendida Miss Italia a soli 17 anni, una bellezza mediterranea che ha dimostrato negli anni di avere un gran talento. L’abbiamo vista alla conduzione di numerosi programmi televisivi, una carriera in ascesa che ha deciso di accantonare proprio per dedicarsi alla famiglia nei primi anni del 2000.

Stefano Cassoli è un uomo lontano dal mondo dello spettacolo, ma nonostante ciò ha catturato il cuore della conduttrice. Roberta Capua usciva da una relazione a tratti complicata con il nuotatore Massimiliano Rosolino, che abbiamo visto in tv nelle vesti di inviato speciale all’Isola dei Famosi 2021, e con Stefano in breve tempo ha ritrovato la serenità.

Il marito di Roberta Capua è un imprenditore immobiliare originario di Bologna, città in cui attualmente la conduttrice vive insieme a lui e al figlio Leonardo, nato nel 2008. Soltanto dopo qualche anno, nel 2011, la coppia ha deciso di convolare a nozze con una cerimonia per pochi intimi, semplice ma molto elegante, celebrata con rito civile nella Sala Rossa di Palazzo Accursio a Bologna. Per la conduttrice è stato il secondo matrimonio dopo quello con Giorgio Restelli, Direttore delle Risorse Artistiche di Mediaset.

Stefano Cassoli è un uomo piuttosto riservato, lontano dal clamore delle telecamere e dalle pagine di gossip. Come del resto è la stessa Roberta Capua che, anche da giovane e al culmine del suo successo, ha sempre mantenuto un profilo basso scegliendo di proteggere la propria privacy.

L’amore per Stefano e la nascita del figlio Leonardo hanno spinto la conduttrice ad allontanarsi pian piano dalle scene. Il marito viveva e lavorava a Bologna e la conduttrice ha deciso di trasferirsi lì, dando priorità alla famiglia. “Io sono una persona fortunata e privilegiata perché ho potuto scegliere – ha detto Roberta Capua in una recente intervista al Corriere della Sera -. E quando sono rimasta incinta ho deciso di dedicarmi a mio figlio Leonardo. Risalire in sella non è stato semplice, ho iniziato con progetti più piccoli. Oggi ho di nuovo una grande occasione, una grande opportunità, una grande vetrina”.

Dopo tanti di assenza dal piccolo schermo e aver partecipato (e trionfato) a MasterChef Celebrities nel 2017, infatti, la pausa dalla tv è ufficialmente finita e Roberta Capua dal 28 giugno è al timone di Estate in Diretta, la versione estiva de La Vita in Diretta, al fianco di Gianluca Semprini. Ne aveva parlato anche ai microfoni di Francesca Fialdini, ospite di Da noi…a ruota libera. In quell’occasione la Capua si era detta “felice ed emozionata” per la nuova avventura televisiva, con “una lunga diretta di 3 ore,(…) un ritorno a Rai 1 con un programma storico e ricco di contenuti”.