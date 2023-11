È l’addio più difficile. Roberta Capua saluta per sempre la sua amata mamma, Marisa Jossa, con la quale aveva condiviso il successo di Miss Italia. Entrambe erano state infatti incoronate reginette, una nel 1986 e l’altra nel 1959, proprio al termine della prima edizione del celebre concorso guidato da Enzo Mirigliani.

Le parole di Roberta Capua per la morte della mamma

“Ciao mamma”, scrive Roberta Capua su Instagram, condividendo una foto di Marisa Jossa bellissima e sorridente, certamente ritratta in un momento di felicità. Tantissime le testimonianze di vicinanza alla conduttrice Rai, che ha ricevuto tantissimi commenti di cordoglio da parte di colleghi e amici che si sono affrettati a mostrarle tutto il loro affetto. Tra questi anche Simona Ventura, Patrizia Pellegrino, Raffaello Tonon, Matilde Gioli e moltissimi altri.

Marisa Jossa venne stata eletta Miss Italia nel 1959. All’epoca, appena 21enne, se la giocò praticamente in casa. Fu infatti incoronata come la più bella d’Italia a Ischia, dove si tenne il primo concorso nella storia delle miss del dopoguerra. 27 anni dopo, quindi nel 1986, toccò a sua figlia Roberta Capua. Celebri sono le foto che le ritraggono insieme nel giorno della proclamazione, che oggi fanno parte della storia di famiglia ma anche di quella del concorso, nel quale è stata appena eletta Francesca Bergesio.

Nonostante il successo riscosso durante la sua carriera, Marisa Jossa aveva deciso di tenersi lontana dal clamore dei riflettori. Nel 2014 era rimasta vittima di un incidente, quando aveva 76 anni. L’ex Miss Italia venne investita da uno scooter che la travolse all’uscita da un mercatino nel quartiere Vomero. La signora venne condotta all’ospedale Cardarelli per un grave trauma cranico-facciale e rimase in pericolo di vita per diversi giorni. Si riprese solo successivamente mentre la morte è sopraggiunta anni dopo, per motivi diversi, il 19 novembre 2023.

Cosa fa oggi Roberta Capua

Per anni lontana dalle grandi Reti e rientrata in Rai con grande successo, Roberta Capua avrebbe dovuto condurre la fascia pomeridiana che è stata poi affidata alla collega Caterina Balivo: “Sì, è vero, era stato fatto il mio nome – aveva raccontato a TvBlog – e ho anche incontrato il direttore dell’intrattenimento Daytime Angelo Mellone, che non conoscevo. Ma poi è stata fatta una scelta diversa. Ho un agente che si occupa di queste cose, gli hanno comunicato che era stata fatta una scelta diversa. Non voglio polemizzare, anche perché la polemica non c’è. Erano stati fatti tanti nomi, alla fine la scelta è ricaduta su Caterina”.

Sulla sua scelta di lasciare Estate in Diretta, che ha condotto per due edizioni di seguito, aveva invece detto: “Dopo due stagioni consecutive di Estate in diretta ho scelto io di fermarmi. Sono mamma di un ragazzo di quasi 16 anni, l’estate è il momento in cui la famiglia si riunisce. Per due estati mi sono sacrificata ed è stato abbastanza complicato gestire il tutto. La terza mi sembrava troppo, ho preferito dare priorità alla mia famiglia“.

Nel corso degli anni, abbiamo assistito all’evoluzione del suo personaggio tv. Da conduttrice, infatti, si è reinventata come cuoca, partecipando a Celebrity Masterchef e conquistando addirittura la vittoria. Successivamente, ha condotto programmi di cucina su canali minori.