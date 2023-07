“Non sono una signora”, malore per Roberta Capua: “Non respiro”

Fonte: IPA Roberta Capia ha un malore a Non sono una signora: l'abito da drag queen è troppo stretto

Prosegue il successo di Non sono una signora, programma condotto da Alba Parietti, che conduce gli spettatori nel mondo delle drag queen. Numerosi personaggi dello spettacolo si sono cimentati in questa sfida, come Roberta Capua.

Si è sottoposta al complesso processo di trasformazione, affidandosi alle sapienti mani dello staff Rai. Ha avuto modo di esibirsi, sfidandoli, con Fabio Fulco, Filippo Nardi e Paolo Ciavarro. La loro identità è stata svelata, a differenza di quella della coppia The Nancies.

Non tutto però è andato secondo i piani, come un video ben spiega. Uno spettacolo di drag non è cosa da tutti e non per una questione di gusti, bensì di talento e capacità di sopportazione. Roberta Capua ha dimostrato ottime doti nel tenere il palco ma il suo corpo ha particolarmente subito lo stress della costrizione data dal corsetto indossato, e non solo. Per un po’ ha davvero faticato a respirare.

Come sta Roberta Capua

Per fortuna le cose sono infine andate per il verso giusto. Roberta Capua ha avuto modo di esibirsi regolarmente nell’apprezzato show di drag queen, ma un filmato l’ha mostrata in piena crisi in camerino. Ha dovuto indossare un abito in lattice bianco a dir poco attillato.

Ciò ha richiesto uno sforzo eccessivo al suo corpo. L’ex Miss Italia si è sentita eccessivamente costretta e, in mancanza d’aria, è rimasta vittima di un piccolo attacco di panico. È avvenuto tutto lentamente, all’inizio, con l’amata conduttrice che annaspava, chiedendo di aprire il vestito, lasciandola libera di prendere una piena boccata.

Più passava il tempo, peggio le cose si mettevano per lei, che ha subito ottenuto l’intervento dello staff. Prima ha indicato un blocco in gola, per poi chiedere che tutto venisse aperto per avere il petto finalmente libero: “Non so se ce la faccio. Non respiro. È troppo stretto al collo”.

Tutto è stato mostrato al termine della sua esibizione, a dimostrare la verità dello show e l’impegno di chi vi prende parte: “Avete un ventilatore? Mi sto sentendo male. Ho bisogno che mi apriate tutto”. L’ansia di perdere il fiato e svenire è stata forte ma tutto è andato per il meglio.

Roberta Capua in drag

Spavento a parte, è stata un’esperienza formativa per Roberta Capua, che ha avuto modo di parlarne. Ha spiegato come per un attimo abbia avuto paura di dover abbandonare il programma. Ha poi trovato energia e coraggio per andare avanti.

Calarsi nei panni di Vulcanya è stato qualcosa di splendido. Si è infatti detta molto a suo agio, costrizioni al collo a parte: “L’abito da drag mi ha consentito di combattere una battaglia con me stessa. Ho sconfitto un nemico che è il carattere con il quale ho convissuto per tutta la mia vita. In questo modo ho tirato fuori una parte di me che, credo, non tornerà sopita come prima. Resterà finalmente a galla”.

Peccato però che questa immedesimazione totale non sia bastata a superare la sfida di questa seconda puntata di Non sono una signora. Ha infatti perso la chance di raggiungere la finalissima, che vedrà impegnate le vincitrici, la cui identità è ancora un mistero.