Chi sono le Drag Queen al fianco di Alba Parietti in “Non sono una signora”

Da sempre irriverente e fuori dagli schemi, Alba Parietti non poteva che scegliere un programma come ‘Non sono una signora‘ per il suo ritorno in tv. Al centro del nuovo show targato Rai, infatti, ci sarà un mondo ancora poco noto agli spettatori italiani, ma ricco di fascino: quello delle Drag Queen. Il programma di Rai Due, in onda dal 29 giugno ogni giovedì alle 21.15, è l’adattamento italiano del format Make Up Your Mind. Nel corso di ciascuna puntata, saranno protagoniste 5 celebrità del mondo dello spettacolo: resi difficilmente riconoscibili da un team di esperti in make-up e styling, i concorrenti si sfideranno nei panni di splendide Drag Queen, mettendosi alla prova con una serie di performance e sfilate.

Ad accompagnare la padrona di casa, oltre ad un parterre VIP composto da Mara Maionchi, Filippo Magnini, Sabrina Salerno e Cristina D’Avena, ci sarà una giuria tutta da scoprire: a valutare i misteriosi concorrenti saranno infatti delle celebri Drag Queen. Ma chi sono le severissime giudici scelte da Alba Parietti?

Elecktra Bionic, la star di Drag Race Italia

Tra le giudici più temute di ‘Non sono una signora’ un posto d’onore spetta senza alcun dubbio ad Elecktra Bionic, all’anagrafe Mattia Di Rienzo. Classe 1994, Elecktra è la prima vincitrice di Drag Race Italia e ha conquistato il titolo proprio grazie ad uno sfavillante playback sulle note di “Non sono una signora”, il brano dell’irriverente Loredana Bertè.

Appassionata di musica e ballo, la Bionic ha iniziato la sua carriera a 18 anni, esibendosi in alcuni locali torinesi. All’amore per le performance, unisce quello per il beauty queen: oltre che sul palco, quindi, i concorrenti dovranno dare il massimo anche in fatto di look per conquistare il suo cuore (e i suoi voti).

Vanessa Van Cartier, la Miss internazionale

È una delle Drag Queen più celebri d’Europa, e vanta una carriera decennale alle spalle: Vanessa Van Cartier, nata in Belgio nel 1979, è un’artista a tutto tondo. Premiata nel 1919 con il titolo di Miss Continental, ha raggiunto la notorietà vincendo nel 2021 la seconda edizione di Drag Race Holland (prima concorrente transgender a riuscire nell’impresa).

Esperta di lyp-sinc, Vanessa Crokaert (questo il suo nome) canta, danza e recita. E, come se non bastasse, parla fluentemente ben sei lingue. Una vera fuoriclasse.

Maruska Starr, l’ugola d’oro delle Drag Queen

Qualcuno la ricorderà come membro del celebre muro dello show All together now (vinto da Giacomo Voli), ma Maruska Starr è una delle personalità più conosciute ed amate nel mondo drag italiano. Nel suo curriculum ci sono infatti film e diversi progetti musicali.

Intrattenitrice nata, ha spesso sfruttato la sua pungente ironia alla conduzione di spettacoli e concorsi di bellezza.

Chi sono le ‘Drag’ per una sera

Se i nomi delle giudici di ‘Non sono una signora’ sono noti, così come quelli del panel VIP che affiancherà Alba Parietti, sui concorrenti dello show non si ha invece alcuna notizia. Si tratta di personaggi celebri che potrebbero provenire dai mondi più disparati: cinema, musica, sport e, chissà, perfino politica.

I coraggiosi candidati saranno chiamati a confrontarsi con prove come sfilate, danze in stile vogueing e sfide di canto in lipsync: riusciranno a trasformarsi, anche se per una sola sera, in credibili Drag Queen?