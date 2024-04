Marina Suma in bikini fiorato all’Isola dei Famosi 2024

L'Isola dei Famosi 2024 ha preso il via e i naufraghi iniziano a prendere confidenza con le spiagge che li ospiteranno per le prossime settimane. Il caldo dell'Honduras costringe all'adattamento e ogni concorrente reagisce con i propri mezzi. A stupire è sicuramente Marina Suma, che in questi primi giorni di reality ha sfoggiato un bellissimo bikini fiorato.