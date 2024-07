Fonte: IPA Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi si sta godendo un periodo di meritata vacanza dopo i successi televisivi ottenuti con la sua Boomerissima e la co-conduzione del Dopo Festival, insieme all’imbattibile Rosario Fiorello. La conduttrice televisiva ha scelto di passare dei giorni spensierati nella bellissima Isola di Capri, da cui ha condiviso diverse foto e video. In alcuni di questi contenuti digitali la presentatrice tv si è mostrata stupenda con un bikini rosa pallido che non poteva che esaltare il suo fisico da urlo.

Alessia Marcuzzi per il bikini sceglie il rosa

Alessia Marcuzzi ha deciso, negli ultimi anni, di apportare una modifica sostanziale alla sua carriera. In particolare la conduttrice televisiva ha effettuato un passaggio di rete, lasciando Mediaset per diventare un personaggio della Rai. Nella rete pubblica, la presentatrice tv sembra aver trovato la sua dimensione e un nuovo successo. Secondo alcune indiscrezioni, i cambiamenti per Alessia Marcuzzi non sarebbero finiti qui perché la conduttrice televisiva potrebbe ricoprire un nuovo importante ruolo nella prossima stagione televisiva.

Alessia Marcuzzi, infatti, secondo i rumors, sarebbe pronta a prendere il posto di Loretta Goggi come giudice della prossima edizione di Tale e quale show. In attesa dei prossimi impegni televisivi, però, Alessia Marcuzzi si sta godendo un periodo di vacanza a Capri. Da qui la conduttrice tv ha condiviso delle foto da un’escursione in barca e per le strade dell’isola. Nel primo scatto della gallery Alessia Marcuzzi indossa un costume rosa pallido.

Fonte: IPA

Il bikini della conduttrice era a costine, con taglio a balconcino e accompagnava le curve esplosive della conduttrice. Il fisico scolpito di Alessia Marcuzzi, infatti, non è passato inosservato ai suoi tanti ammiratori che hanno commentato la gallery, condivisa dalla presentatrice tv: “Fine elegante e mai volgare”, “Sei e rimarrai sempre una donna semplicemente meravigliosa” e ancora “Meraviglia delle meraviglie”.

Alessia Marcuzzi, il look da vacanza

Alessia Marcuzzi ha scelto un bikini rosa per una gita in barca a Capri. Ma, nei diversi giorni di vacanza nell’isola campana, la conduttrice ha deciso di puntare principalmente sui colori della natura per i suoi look. Nel primo scatto, condiviso dalla conduttrice, infatti, lei indossa un completo composto da minigonna e camicia beije di lino. La stessa gonna è stata combinata dalla presentatrice tv anche con un top verde militare in un altro momento della sua vacanza.

In altre foto, invece, Alessia Marcuzzi appare in short bianco e maglietta rosso fuoco. I colori della natura sono tornati nell’outfit da sera scelto dalla conduttrice televisiva. Per la serata speciale campana, la conduttrice televisiva, infatti, ha scelto un completo gonna lunga e top con la pancia scoperta marrone chiaro. La maglietta di Alessia Marcuzzi era abbottonata sul davanti, mentre la gonna presentava un profondo spacco e dei bottoni dorati sulla gamba destra.

La conduttrice televisiva ha abbinato il completo con dei sandali marroni senza tacco con diversi lacci. Alessia Marcuzzi ha lasciato la sua chioma sciolta ma ha esaltato la sua bellezza naturale con una parure di gioielli in oro. La conduttrice televisiva ha scelto, per la sua serata speciale, anche una borsa capiente marrone.