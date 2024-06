“Alessia Marcuzzi al posto di Loretta Goggi”: il nuovo cast di Tale e Quale

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi sostituirà Loretta Goggi

Recentemente, Loretta Goggi, una delle figure più iconiche della televisione italiana, ha annunciato la sua decisione di abbandonare il ruolo di giudice a Tale e Quale Show, uno dei programmi di punta del palinsesto Rai, per poter dedicare più tempo prezioso alla sua famiglia, in particolare al suo pronipote.

Questo importante cambiamento ha spinto Carlo Conti, il vulcanico conduttore e direttore artistico del talent show, a intraprendere una ricerca attenta e accurata per trovare il giusto sostituto che possa ricoprire questo ruolo significativo.

Alessia Marcuzzi sarà la nuova giurata di Tale e Quale Show?

Secondo quanto riportato da TvBlog, una delle candidate più papabili per ricoprire la poltrona di giudice è Alessia Marcuzzi, la nota conduttrice e personaggio televisivo che ha recentemente collaborato con Carlo Conti in occasione della cerimonia di consegna dei prestigiosi David di Donatello su Rai1. Questa scelta sembrerebbe rispecchiare la volontà di Conti di affidare l’incarico a una professionista di grande esperienza e carisma, in grado di apportare un valore aggiunto alla giuria del programma.

Sebbene l’annuncio ufficiale non sia ancora arrivato, le indiscrezioni sembrano confermare che Alessia Marcuzzi sia effettivamente la prescelta per ricoprire il ruolo di nuova giurata di Tale e Quale Show per la prossima edizione del 2024. Questa nomina rappresenterebbe un’importante opportunità per la Marcuzzi, che recentemente si è allontanata dalla conduzione di Boomerissima su Rai2, di rientrare in scena con un incarico prestigioso all’interno di uno dei format televisivi più seguiti e amati dal pubblico.

Ma non finisce qui, perché secondo indiscrezioni Carlo Conti starebbe valutando anche un ulteriore coinvolgimento di Alessia Marcuzzi nell’ambito del Festival di Sanremo, di cui proprio Carlo Conti prenderà il ruolo di direttore artistico e conduttore dopo Amadeus.

Allo stesso tempo, questa novità potrebbe rappresentare solo l’inizio di una nuova e collaborazione tra la conduttrice e Carlo Conti, che potrebbe estendersi anche al palcoscenico del Festival di Sanremo.

Sembra non essere escluso che la Marcuzzi possa essere chiamata a co-condurre una delle cinque serate della kermesse canora, o addirittura ad assumere un ruolo nel Dopo Festival, che potrebbe essere reintrodotto dopo anni di assenza.

Possibile introduzione di un quarto giudice fisso

Le novità per la prossima edizione di Tale e Quale Show non si fermano alla sostituzione di Loretta Goggi, icona indiscussa del programma. Secondo quanto riportato da TvBlog.it, la produzione del talent show di Rai1 starebbe valutando l’introduzione di un quarto giudice fisso, che andrebbe ad affiancare i già confermati Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e, presumibilmente, Alessia Marcuzzi. Il nuovo giudice potrebbe essere un uomo:

“Si sta pensando infatti di inserire nella giuria dello show di Rai1 non uno, ma due nuovi ingressi. Ad Alessia si dovrebbe aggiungere un maschietto…”

Novità sulla prossima edizione del programma

La prossima edizione del talent show dovrebbe iniziare il 27 settembre, salvo imprevisti dell’ultimo minuto. Nonostante non ci siano ancora conferme ufficiali sui nuovi concorrenti, Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, sembra essere una delle possibili partecipanti. Anche Giorgio Manetti, noto volto dello stesso programma, ha espresso il desiderio di unirsi al cast del talent show.