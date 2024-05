Tale e Quale Show dopo Loretta Goggi: Marcuzzi, Gioli e Ricci per sostituirla

Fonte: IPA Elena Sofia Ricci, Matilde Gioli e Alessia Marcuzzi: le possibili sostitute di Loretta Goggi a "Tale e Quale Show"

Tale e Quale Show perde uno dei suoi volti storici, quello di Loretta Goggi. L’attrice e imitatrice è stata presente fin dalla prima puntata del programma sulle imitazioni di personaggi famosi di Rai 1. Un addio che è una certezza: a comunicarlo è stata la stessa Goggi sui propri canali social. La giurata che ha fatto la storia dello show vuole fermarsi e dedicarsi agli affetti più cari, in particolare al pronipote nato da poco. Ma the show must go on, lo spettacolo deve continuare, e il programma condotto da Carlo Conti è stato già confermato per la prossima stagione. Chi sostituirà “l’unica regina della trasmissione” (come veniva chiamata dal conduttore)?

Tale e Quale Show dopo Goggi: le possibili sostitute

C’è dunque un posto vacante nella giuria della stagione del prossimo autunno di Tale e Quale Show (già confermata) dopo l’addio di Loretta Goggi. Il programma del venerdì sera di Rai 1 è dunque alla ricerca di una sua sostituta. Sicuramente deve trattarsi di un personaggio amato e noto al grande pubblico, che possa sopperire alla mancanze di un’attrice che aveva fatto dello studio la sua casa.

Al momento girano nomi in libertà, ma una certezza già esiste. Come previsto, l’addio di Loretta non darà spazio a un ricambio generalizzato della giuria. Fissi nei loro ruoli rimarranno Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, già confermati. Per quanto riguarda la posizione di Loretta Goggi a Carlo Conti servirebbe un personaggio femminile per bilanciare la presenza dei due uomini e in ballo c’è un’ampia selezione di nomi. Fra di essi TvBlog anticipa quello di Alessia Marcuzzi, orfana nel prossimo autunno di Boomerissima e già partner di Carlo ai David di Donatello. Il suo nome circola anche riguardo a una possibile partecipazione a Sanremo 2025… Ma chissà.

Circolano però anche i nomi di due attrici conosciutissime e molto amate. Quello di Matilde Gioli, fra le protagoniste di DOC, volto giovane e freschissimo, dotata di un notevole talento recitativo, e quello di Elena Sofia Ricci, già star di Che Dio ci aiuti. Due fiction di successo proprio della prima rete Rai.

La decisione definitiva sulla giuria di Tale e Quale Show dovrebbe essere presa entro luglio. La situazione è ancora ben lontana dallo stabilizzarsi e ci sono altri nomi in lizza per il posto lasciato vacante da Loretta Goggi. Fra le candidate spicca anche il nome di Mara Venier, che sicuramente farebbe un figurone, ma l’impegno potrebbe essere troppo gravoso per la conduttrice. Gli altri nomi in circolazione sono poi quelli di Simona Ventura, Andrea Delogu, Lorella Cuccarini, Platinette.

Loretta Goggi lascia Tale e Quale Show

Una bella gatta da pelare per Carlo Conti, che quest’anno vede la sua mole di lavoro aumentare parecchio. Fra l’attenzione che deve dedicare ai suoi programmi storici, a partire appunto da Tale e Quale Show, più l’imminente Tim summer hits, e quelli nuovi, come il Festival di Sanremo 2025, dopo che è stato confermato conduttore della difficilissima era post-Amadeus. Ora deve decidere chi siederà nella giuria dello show Endemol dal prossimo autunno.