“Domenica In”, Loretta Goggi rivela: Carlo Conti ha esaudito l’ultimo desiderio di suo marito

Fonte: IPA Il conduttore Carlo Conti e la cantante Loretta Goggi

Loretta Goggi è stata ospite dell’amica Mara Venier a Domenica In. Uno sguardo al passato e uno al presente, per la famosa cantante e conduttrice, da tempo impegnata come giudice a Tale e Quale Show.

La chiacchierata negli studi Rai ha avuto inizio proprio guardando allo show condotto da Carlo Conti, che continua a ottenere un grande successo. Ha festeggiato il suo compleanno seduta a quel banco, affiancata dai compagni di percorso Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Il programma è in diretta, e infatti gli spettatori hanno assistito alla consegna dei fiori da parte del conduttore, al quale la Goggi ha voluto dedicare un pensiero speciale.

Carlo Conti, amico vero

Mara Venier ha sottolineato come l’inizio dell’avventura di Loretta Goggi a Tale e Quale Show sia coinciso con una fase molto delicata della sua vita. Dopo più di 30 anni d’amore, la cantante ha dato il suo ultimo saluto al marito Gianni Brezza, deceduto il 5 aprile 2011 in seguito a complicanze generate da un tumore al colon.

Nel 2012 ha poi iniziato questa lunga avventura, che prosegue ancora oggi, con grande apprezzamento da parte del pubblico. La Venier era certa che Carlo Conti avesse voluto fare un tentativo per aiutarla, dimostrandole di non essere sola, poco speranzoso però del fatto che potesse accettare. Le cose invece sono andate diversamente. La cantante rivela infatti un retroscena che getta nuova luce sul presentatore toscano, che si è dimostrato un amico vero, sul quale poter contare: ha esaudito l’ultimo desiderio di Gianni Brezza.

Ultimo messaggio d’amore

Carlo Conti aveva incontrato Gianni Brezza poco prima della sua morte. Era intenzione del marito della Goggi di festeggiarla, celebrando al Sistina, dove lei aveva uno spettacolo, i suoi allora 50 anni di carriera. Il destino ha poi messo il suo zampino e a quella fantomatica serata l’uomo non è mai giunto.

Sei mesi dopo i funerali, Conti l’ha poi invitata a I migliori anni per consegnarle un premio alla carriera, studiato da lui e dai suoi autori. I due hanno avuto modo di parlare e così si sono confrontati su quell’ultimo faccia a faccia. In quel momento Gianni gli aveva fatto una richiesta: “Stai vicino alla mi’ Goggi”.

Gli aveva chiesto di prendersi cura di lei, il che rende l’invito di Carlo Conti a Tale e Quale Show qualcosa d un’umanità incredibile: “Forse aveva capito che stava per andarsene, non so. Per questo gli ho detto sì. Fino ad allora lo avevo detto solo a Gianni. Questo è un sì professionale e, come vedi, sono fedele”.

Sono così andate in onda quelle immagini, che mostrano una Loretta Goggi in lacrime (che non ha trattenuto neanche oggi con Mara Venier, ndr). Era trascorsi pochi mesi da quel lutto profondissimo e, dinanzi alle telecamere, mostrava con orgoglio le fedi che li avevano uniti.

Incapace di nascondere le proprie emozioni al pubblico, dice, ieri come oggi. Ha poi voluto ringraziare l’amico Carlo Conti, che continua a chiamarla da allora mi’ Goggi: “Quando mi ha chiamata, non mi sentivo in grado di giudicare. Mi ha poi detto che in tanti volevano partecipare solo se ci sarei stata io. Ormai sono 12 anni, grazie a lui e al suo team”.