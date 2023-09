“Tale e Quale Show”, Carlo Conti: “Questo è il momento più importante della mia vita”

Fonte: IPA Carlo Conti

Al via la tredicesima edizione di Tale e Quale Show. L’appuntamento è per venerdì 22 settembre in prima serata su Rai1. Come sempre la conduzione e la direzione artistica sono affidate a Carlo Conti che ancora una volta può contare sui suoi fantastici giudici: Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.

Torna Tale e Quale Show: Ferragni giudice?

Una squadra consolidata quella di Tale e Quale Show, come ha sottolineato lo stesso Carlo Conti durante una scoppiettante conferenza stampa di presentazione. “Io e Loretta ci siamo sin dall’inizio”, ha sottolineato. Mentre Malgioglio è “una forza della natura” e Panariello “è un fratello per me”. Ecco dunque le colonne portanti di una trasmissione, prodotta in collaborazione con Endemol Shine Italy, che edizione dopo edizione ha collezionato grandi successi, regalando al pubblico buona musica, emozioni e divertimento.

Quando poi Conti ha svelato che per la prima puntata hanno chiamato come giudice d’eccezione Chiara Ferragni in sala è subito calato il silenzio. Troppo grande è stata la sorpresa, ma ha subito precisato: “Chiara Ferragni o tale e quale…”. E chi ha orecchie per intendere intenda.

Tale e Quale Show: i 12 protagonisti e il forfait di Cristina Scuccia

Il cast di questa edizione si presenta molto variegato. Sono dodici i protagonisti che si esibiranno dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. A contendersi la vittoria finale saranno Ginevra Lamborghini, Ilaria Mongiovì, Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Jo Squillo, Alex Belli, Gaudiano, Lorenzo Licitra, Scialpi.

I protagonisti, nell’arco del loro percorso, saranno seguiti dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Nei giorni scorsi si è molto parlato della mancata partecipazione di Cristina Scuccia. Cristiano Malgioglio, che – come ha precisato – parla sempre “in modo trasparente” ha dichiarato che non sentirà la mancanza dell’ex suora ed è molto più contento di avere in squadra Jo Squillo, caldamente voluta anche da Conti che per convincerla a partecipare nonostante i suoi numerosi impegni ha confessato di averle proposto: “Mi metto la maglietta nera e faccio Armani così puoi intervistarlo”. Un siparietto molto divertente, ma il conduttore ha anche voluto chiarire il perché della rinuncia della Scuccia. Semplicemente non si è trovato un accorso sulle condizioni richieste dall’artista per partecipare a Tale e Quale Show.

Oltre ai 12 protagonisti ci saranno Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni nel ruolo dei “ripetenti”. Per loro la sfida sarà ancora più ardua perché dovranno interpretare dei terzetti. Ad ogni puntata infatti dovranno cercare un terzo elemento che si esibisca con loro sul palco.

Carlo Conti si racconta

Intanto tra le numerosissime domande che sono state fatte in conferenza stampa a Carlo Conti, noi gli abbiamo chiesto: Qual è stato il giorno fondamentale della tua vita professionale?

Ma che è Marzullo [ride ndr]. Ce ne sono tantissimi, questo è uno di quelli. Quando inizio una nuova avventura, incontrare Pieraccioni e Panariello all’inizio della carriera. Quando un giorno, dopo tre anni di ufficio, sono andato dal direttore e mi sono licenziato, quando per la prima volta ho suonato il campanello di una radio privata fiorentina e ho detto: ‘Buongiorno, avete bisogno di un dj?’. Era il 1977, mi hanno detto: ‘Sì, ma non paghiamo’ e io: ‘Non importa, va bene lo stesso’. Ce ne sono tantissimi di momenti fondamentali nella mia carriera. Però, il giorno più importante è quando il mi babbo e la mi mamma hanno deciso quella sera di farmi.

E scatta l’applauso in sala.

Tale e Quale show, quando inizia

In conclusione, tutti sintonizzati su Rai 1 venerdì 22 settembre in prima serata per questa nuova stagione di Tale e Quale Show che, oltre ad essere da sempre campione d’ascolti e tra i programmi più commentati sui social. Anche in questa edizione i telespettatori potranno esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e X: le tre esibizioni più ‘acclamate’ da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.