Per Tale e quale show è stata una puntata ricca di emozioni la finale in onda venerdì 3 novembre su Rai 1. Ultima tranche della gara di imitazioni, ha decretato il vincitore di stagione, tra applausi e qualche polemica. I più emozionati, però, sono stati Carlo Conti e Giorgio Panariello, che hanno rivolto un affettuoso saluto ai cari colpiti dall’alluvione.

L’abbraccio di Carlo Conti alla Toscana

“Da fiorentino i miei primi ricordi da bambino sono quelli del novembre ’66 con l’alluvione di Firenze. Quando ho visto quelle immagini anche oggi la mia mente è andata proprio lì” ha confessato Carlo Conti commosso in collegamento con il Tg 1. E l’abbraccio ai cittadini toscani colpiti dalla dura alluvione della scorsa notte ha aperto anche la puntata di Tale e quale show di venerdì 3 novembre.

Il conduttore fiorentino ha inviato un toccante messaggio di vicinanza ai propri corregionali: “Questa settimana sarà difficile portare un sorriso a tutti voi, soprattutto io e Giorgio Panariello, ma tutti quanti siamo profondamente colpiti dai fatti accaduti ieri nella nostra Toscana, nelle province di Prato, Pistoia, Livorno. Esprimiamo la nostra vicinanza e speriamo di portarvi un po’ di leggerezza”.

All’appello di solidarietà si è unito anche il giurato Giorgio Panariello, anch’esso nato a Firenze ma pratese d’adozione: “Non possiamo che essere vicini, però conosciamo la tempra dei pratesi e sono sicuro che riusciranno ad uscire da questa situazione molto prima di quanto pensiamo”. Si aggiunge, infine, il collega Cristiano Malgioglio che, assicura, “non solo i toscani, faremo tutti qualcosa per aiutare”.

È la seconda volta che Carlo Conti porta l’attualità negli spensierati studi di Tale e quale show. La scorsa settimana, il conduttore aveva dato il via alla puntata in ritardo, in seguito al tragico inasprirsi degli scontri a Gaza: “Abbiamo seguito tutti noi questa edizione straordinaria del Tg1, è calato il gelo e silenzio nel nostro studio, è difficile fare spettacolo e varietà ma dobbiamo andare avanti. Noi cercheremo di portavi come sempre svago e spensieratezza, con grande tristezza nei nostri cuori” aveva dichiarato.

Il monito di Malgioglio a Ginevra Lamborghini

Ad alto tasso di sentimenti, inaspettatamente, anche l’esibizione di Ginevra Lamborghini. L’ex vippona, nei panni di Malika Ayane, si è guadagnata il plauso di pubblico e giuria: Loretta Goggi ha espresso grandi lodi sulla concorrente, affermando di essere rimasta colpita dal suo impegno e dalla sua intelligenza, nonostante inizialmente pensasse che la famiglia Lamborghini fosse solo nome e poca sostanza.

Con lo sguardo rivolto alla famiglia della giovane concorrente anche Cristiano Malgioglio che, a fine esibizione, ha fatto un appello a Elettra Lamborghini: “Mi dispiace dire questa cosa, ma vedere due sorelle che non si parlano è brutto. Vorrei chiedere a Elettra se fa un videomessaggio per la settimana prossima perché è bello vedere due sorelle che si vogliono bene. Questa sarebbe una cosa stupenda. Elettra è una ragazza stupenda e molto divertente, noi ci conosciamo. Lei è una ragazza molto sentimentale. Vedere due sorelle che non si parlano è molto triste”.

Bisognerà aspettare la prossima settimana, in occasione della puntata speciale che vedrà i migliori 5 concorrenti di quest’edizione sfidare la top five della stagione passata, per sapere se la testarda Elettra avrà o meno accolto il tenero appello dell’amico Cristiano Malgioglio. I dissapori tra le sorelle, mai chiariti dalle dirette interessate, pare derivino da una rivalità professionale.

