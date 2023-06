Bugie al “GF VIP”, Ginevra Lamborghini ha mentito: l’audio del vero fidanzato

Fonte: IPA “Beautiful”, Brooke in abito da sera a Roma e c’è anche Ginevra Lamborghini: foto dal set

Uno degli hashtag più sfruttati durante l’ultima edizione del GF VIP è stato di certo GinTonic. Come i fan del programma ben sanno, si tratta di una fusione dei nomi di Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese.

I due sono stati al centro di un lungo flirt che però non è mai sfociato in qualcosa di concreto. Inizialmente l’ostacolo da superare era rappresentato da una relazione della sorella di Elettra Lamborghini con un ragazzo conosciuto poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP. Le cose sono poi cambiate drasticamente dopo il caso Marco Bellavia. Ginevra è stata squalificata dal gioco, ma il pubblico non ha mai smesso di sperare.

A tutto ciò si sono aggiunti nuovi capitoli, con i due ritrovatisi anche in studio. Le nuove indiscrezioni lanciate da Pipol Gossip però gettano una luce differente su questa vicenda.

Ginevra Lamborghini: finto interesse per Antonino

Per quanto non sia rimasta all’interno della casa del GF VIP per molto tempo, Ginevra Lamborghini è stata senza dubbio una delle grandi protagoniste dell’ultima edizione del reality. Nel bene e nel male si è sempre parlato di lei, a partire dal rapporto complicato con sua sorella Elettra, che ha preferito non lasciarsi trascinare in questa discussione.

Tutti sapevano della sua relazione all’esterno della casa. Ad attenderla c’era un fidanzato misterioso, conosciuto da poco, che però non ha di certo rallentato gli interessi di Antonino Spinalbese. Tra i due si è sviluppata rapidamente una certa sintonia, che il programma ha saputo cavalcare, ma poi sono iniziate le bugie.

Il fidanzato dell’ex concorrente era Edoardo Casella, di colpo sparito dalla sua vita in funzione del suo ritorno come ospite nella casa di Cinecittà. Sembra però che il tutto non corrisponda al vero e che anche allora la Lamborghini fosse fidanzata. Un piano ben studiato per solleticare l’attenzione dei fan dei GinTonic, esplosi di gioia sui social nel vedere i due baciarsi.

Una storia Instagram però riscrive la storia e, come detto, svela la situazione sentimentale della sorella di Elettra Lamborghini a quel tempo. A parlare è proprio Edoardo Casella, che spiega come quella bugia sia servita a imbastire una storia online da dare in pasto ai fan. Ha descritto Antonino come molto carico all’uscita dalla casa. L’ex di Belen ha poi ricevuto una notizia da Alfonso Signorini, ovvero che Ginevra fosse single: “Non potevamo dire invece che era fidanzata”.

Ginevra e Antonino: il rapporto oggi

Oggi Antonino Spinalbese è fidanzato con Carolina Stramare, stando alle ultime foto dei paparazzi. Viene però da chiedersi cosa sia accaduto con Ginevra Lamborghini all’esterno della casa del GF VIP. Tutto lascia pensare che non ci sia mai stato nulla di reale. I GinTonic non sono mai esistiti e a parlarne è stata l’ex concorrente.

Ha spiegato come siano rimasti amici, ancora uniti dall’affetto apprezzato dal pubblico durante il reality. Si è poi lasciata andare a una precisazione che pare tanto cedere la patata bollente tra le mai dell’ex di Belen, quasi indicato come responsabile della mancata frequentazione: “Dal punto di vista sentimentale sono molto esigente. Lascio perdere se vedo l’atteggiamento da vediamo come va che non presuppone obblighi verso l’altra persona”.