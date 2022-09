“GF Vip 7”, Ginevra Lamborghini in lacrime per il papà. Elettra sempre più distante

Per Ginevra Lamborghini gli ultimi giorni all’interno della Casa più spiata d’Italia non sono stati proprio semplici. Non ha mai smesso di farsi sentire il morso della nostalgia, di quel sentimento di mancanza mista a rimpianto nei confronti della sorella Elettra di cui si era già parlato nella scorsa puntata del GF Vip 7 (con tanto di diffida da parte della cantante). Tante le lacrime versate, tornate a scorrere di nuovo sul suo bellissimo volto per via di una sorpresa ricevuta dal papà, mentre la sorella si mostra sempre più distante. E intanto alcune donne della Casa si sono scagliate contro di lei.

Ginevra Lamborghini, le lacrime per la sorpresa del papà

Ginevra porta certamente un cognome importante ma ad eccezione di Elettra – celebre ed eclettica artista – non è usuale vedere sul piccolo schermo i membri della famiglia Lamborghini. Papà Tonino, però, stavolta ha ceduto alle lusinghe di Alfonso Signorini e ha fatto un’eccezione, mostrandosi in un videomessaggio rivolto alla figlia in un momento di grande fragilità.

Domenica 25 settembre la dolce Ginevra ha compiuto 30 anni, festeggiati con una divertente festa cubana in compagnia di tutti gli altri inquilini del GF Vip 7. Ma si sa, la famiglia è sempre la famiglia: così le parole di papà Tonino in un batter d’occhio hanno fatto scoppiare in lacrime la Lamborghini, intenta a rievocare i ricordi più belli con l’uomo più importante della sua vita. Nonostante tutto, nonostante abbia ammesso di soffrire per essersi sentita spesso esclusa dai genitori proprio per “colpa” di Elettra.

Elettra Lamborghini su Instagram, distante (o forse no)

Se c’è una cosa che più delle altre ha fatto emozionare la bella Ginevra Lamborghini, sono state le parole di papà Tonino in riferimento alla situazione con la sorella Elettra. L’inquilina del GF Vip 7 ha già spiegato che tra loro qualcosa si è spezzato e che ormai da anni non si parlano, al punto da dividere la famiglia anche in occasione delle feste, come il Natale. Al punto da non essere neanche invitata alle nozze di Elettra e Afrojack, che – coincidenza delle coincidenze – proprio lunedì 26 settembre festeggiano il loro primo anniversario.

A parte la diffida giunta alla redazione, la cantante ha mantenuto il più assoluto silenzio e non ha commentato neanche una volta le dichiarazioni di Ginevra nel reality. E quegli scatti che hanno fatto capolino su Instagram proprio a ridosso della diretta del lunedì sanno un po’ di frecciatina alla sorella, che nel mancato invito di Elettra al matrimonio vede una macchia indelebile, un dolore che non passa giorno che non la faccia soffrire.

Neanche un’ora dopo il momento dedicato a Ginevra, Giulia Salemi – responsabile social delle serate del GF Vip – ha segnalato un’attività “sospetta” nel profilo Instagram di Elettra Lamborghini: una storia con la canzone Mal di stomaco di Fabri Fibra ha fatto capolino per poi scomparire improvvisamente. Errore? Coincidenza? Domande a cui probabilmente non troveremo risposta.

“GF Vip 7”, Ginevra divide la Casa

E in questo vortice di emozioni, i coinquilini come avranno reagito? Come sempre accade, i “vipponi” si sono divisi tra chi sostiene la dolce Ginevra e non ha mai esitato a porgerle una spalla su cui piangere nei momenti di sconforto (primo fra tutti Antonino Spinalbese, con il quale sembra esserci una particolare simpatia), e chi al contrario non apprezza troppo il suo comportamento nel loft di Cinecittà.

Sono state in particolare Elenoire Ferruzzi e Giaele De Donà a spingersi un po’ oltre con i commenti al veleno, lasciando la Lamborghini piuttosto delusa. Ritengono che sia troppo esuberante, esagerata nel modo di rapportarsi agli altri (soprattutto agli uomini) e fin troppo spesso in déshabillé. Critiche piuttosto vacue a dirla tutta, a cui Ginevra ha risposto nel modo più giusto possibile: “Sì sono esibizionista, non lo nascondo. Mi piace il mio corpo e mi piace scherzare. Chi capisce questo ha capito tutto, chi non lo capisce…”.