Verissimo, Elettra Lamborghini parla dell’amore con Afrojack: “Ho sposato il mio migliore amico”

editato in: da

La puntata di Verissimo ha regalato grandi emozioni: ospite del salotto di Silvia Toffanin Elettra Lamborghini, reduce dalle nozze da sogno con Afrojack.

La bella ereditiera ha ripercorso la sua storia d’amore con Nick Van De Wall. I due artisti si sono conosciuti a Treviso durante un Festival: per lui è stato subito un colpo di fulmine, per lei la scintilla non è scoppiata subito:

È passato un mese prima che ci vedessimo. Ho sempre evitato relazioni nel mondo dello spettacolo, non ci credevo tanto e non so neanche come è successo. Il primo appuntamento poi è stato un vero disastro: intanto mi ha portato fuori con una macchina che non era una Lamborghini, e poi ha investito un porcospino. Poi non so cosa è successo, ma è scoppiato l’amore.

Elettra, emozionata, ha ricordato il loro primo bacio, scambiato dopo più di un mese di frequentazione: lui l’ha conquistata con la sua estrema dolcezza, il suo entusiasmo e l’affetto dimostrato da subito. “Perché non dovevo fidarmi? Alla fine ho fatto bene!”, ha detto ridendo. Ovviamente non poteva mancare il ricordo della proposta di matrimonio:

Ne stavamo già parlando, ma non mi aspettavo la proposta così presto. Io ho sposato il mio migliore amico. Durante le promesse ho scritto ‘Se non fosse stato con Nick non sarebbe stato nessun altro’. Noi non abbiamo mai litigato perché io lascio vivere lui e lui lascia vivere me, e quando c’è anche un piccolo problema ne parliamo subito.

Silvia Toffanin ha poi mostrato un video con le immagini delle nozze da favola della coppia: la Lamborghini, commossa ed emozionata, ha confessato di essere arrivata piangendo e tremando all’altare:

Non ricordo nulla, solo che mi sono appoggiata a lui: c’è una foto tenerissima in cui mi prende la mano. Siamo molto innamorati, non so chi me l’ha mandato da me ma sono sicura che lui sia un angelo. È proprio un gigante buono. Vedere il mio papà piangere, vedere mia nonna ballare con Simona Ventura, è stato bellissimo. Sono davvero molto fortunata.

L’ereditiera ha rivelato alla Toffanin di aver preso casa in Lombardia, ma non esclude di poter vivere anche in Belgio, un paese che potrebbe essere il nido per costruire la sua futura famiglia. Perché insieme a Nick vuole avere dei figli, anche se non è ancora il momento giusto: