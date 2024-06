Fonte: IPA Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini sarà una delle protagoniste assolute dell’estate musicale 2024. La sua nuova canzone estiva Dire, fare, baciare, scritta in collaborazione con Shade e altri artisti, è già una hit e accompagnerà le vacanze di molti italiani. Il testo del brano racconta la voglia di estate, di evadere dalla normale routine e divertirsi. Perfettamente in tema con la sua canzone, l’ultimo post della musicista che ha condiviso, sul suo account Instagram ufficiale, degli scatti con un bikini da urlo. Non sono mancanti i commenti ammirati dei suoi followers.

Elettra Lamborghini, il bikini rosso fuoco

Arrivando la stagione estiva, è ufficialmente iniziato anche il periodo dei grandi concerti. Il 28 giugno è stata la volta del Tim Summer hits, dove diverse artiste, come Elodie e Annalisa, hanno intrattenuto il pubblico con la loro musica. Per l’occasione, le donne della musica italiana hanno sfoggiato anche dei look pazzeschi. Grande assente, in questa tappa, Elettra Lamborghini che ha deciso di sorprendere in ogni caso i suoi ammiratori con un post condiviso sui suoi canali social.

Nel contenuto digitale, infatti, la cantante ha condiviso diversi scatti che la ritraggono in bikini in tutto il suo splendore. Elettra Lamborghini ha mostrato su Instagram il suo fisico da urlo in un micro costume rosso fuoco. Per l’estate 2024 la cantante ha proposto, quindi, un modello a triangolo con laccetti di lato e punti di luce dorati a impreziosirne la stoffa. In evidenza, grazie al taglio del bikini, il lato B scolpito dell’artista. Elettra Lamborghini, negli scatti, ha abbinato il completo da mare con dei vertiginosi sandali con tacco alto argento e una chioma sciolta, completamente liscia.

La cantante ha ironizzato sulle sue forme perfette, accompagnando il post con una didascalia divertente: “Quest’ estate punto sulla simpatia”. In ogni caso, non sono mancanti, sotto il contenuto digitale della cantante, gli apprezzamenti dei tanti suoi ammiratori: “Una dea scesa in terra” e “Sempre la più bella”.

Elettra Lamborghini, moda mare 2024

Elettra Lamborghini ha scelto d’indossare un bikini rosso per degli scatti, condivisi sul suo account Instagram ufficiale. Ma nelle scorse settimane, la cantante aveva già mostrato altri modelli di costume, scelti per l’estate 2024.

In particolare, l’artista aveva indossato, per una giornata di relax a Ibiza, un costume due pezzi animalier con base bianca e stampe nere. Il bikini non aveva i laccetti ma, anche in quel caso, la parte superiore aveva un taglio a triangolo.

Per il lancio della sua nuova hit, invece, Elettra Lamborghini aveva scelto di puntare sul verde con un costume dal colore acceso e in tessuto brillante. Il top del bikini a balconcino, era abbinato, in quel caso, a un pantalone con stampe celesti e verdi.

Già a Pasqua, però la cantante aveva anticipato l’estate 2024 condividendo su Instagram delle foto in costume da Miami. Il capo d’abbigliamento, perfetto per l’estate era griffato Louis Vitton ed era nella tipica colorazione marrone con la stampa del famoso brand di moda. Il costume intero enfatizzava la scollatura generosa della cantante grazie a una cerniera aperta, proprio sul suo décolleté.