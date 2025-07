Elettra Lamborghini ha scelto di rilassarsi in Croazia e, per l'occasione, ha indossato un costume intero nero con dettagli trasparenti che la rende ancora più bella

Elettra Lamborghini è certamente una delle cantanti più promettenti e, al contempo, affascinanti, della nuova generazione. La musicista, infatti, ha stregato il pubblico, negli ultimi anni, con le sue hit orecchiabili che si sono presto trasformate in veri e propri successi estivi. Ma l’artista è conosciuta anche per la sua bellezza senza tempo, caratterizzata dal fisico scultoreo a da dei meravigliosi occhi azzurri.

Elettra Lamborghini, di recente, ha deciso di prendersi una pausa dagli impegni musicali e di passare dei giorni all’insegna del relax più totale in Croazia, insieme al marito Afrojack. La cantante ha scelto per i suoi giorni di vacanza un costume intero più seducente che mai.

Elettra Lamborghini, i dettagli trasparenti nel costume

La carriera di Elettra Lamborghini va a gonfie vele. Oltre all’impegno da cantante, infatti, la famosa ereditiera si è creata anche un percorso professionale da conduttrice televisiva, trovando sempre più spazio nei palinsesti televisivi della rete pubblica. Per l’estate 2025 l’artista ha deciso di lanciare il brano Castigo che parla di un amore tormentato ma utilizzando la lingua spagnola e sembra che, almeno per adesso, Elettra Lamborghini abbia deciso di pubblicare solo hit in lingua straniera.

La cantante, felicemente sposata con il musicista Afrojack, racconta spesso la sua vita da sogno ai numerosi ammiratori, attraverso dei contenuti digitali condivisi sul suo account Instagram ufficiale. Nello scorse settimane la cantante ha anche raccontato del proprio desiderio di diventare madre ricorrendo all’adozione e delle difficoltà che ha incontrato. Di recente Elettra Lamborghini ha raccontato le sue vacanze in Croazia, mostrandosi con un costume intero davvero seducente.

Il capo d’abbigliamento, di colore nero, infatti, presentava dei dettagli trasparenti nella parte anteriore, intervallati a strisce del normale tessuto da bagno. Il costume legava al collo della cantante e seguiva alla perfezione le sue curve. Elettra Lamborghini, nelle diverse foto, si è mostrata in barca insieme al marito e i due si sono lasciati andare anche a un tenero abbraccio. Anche Afrojack ha scelto un costume davvero particolare per la sua vacanza in Croazia con la moglie. Si trattava di un capo d’abbigliamento da mare di colore turchese con diverse stampe nere, bianche e gialle a tema marino.

La cantante ha commentato la sua raccolta di foto con una didascalia che raccontava i giorni spensierati che sta vivendo: “Day off”. In molti hanno commentato la sua bellezza e il suo look, condividendo dei messaggi sotto il post social: “Bello il costume” e “Siete bellissimi”, ma tra le tante osservazioni alle due foto, spiccava quella romanticissima del marito: “La mia vita”.

Elettra Lamborghini, la vacanza a Disneyland

Elettra Lamborghini ha deciso di prendersi dei giorni di relax in Croazia, ma prima del mare la cantante è volata a Disneyland, come raccontato sul suo profilo social con delle foto. Negli scatti digitali si vede la coppia di musicisti divertirsi nel parco divertimenti, insieme alla loro famiglia. Per la giornata all’insegna della magia e del divertimento Elettra Lamborghini ha scelto un abitino corto aderente grigio con scollatura rotonda, cappellino e scarpe sportive bianche.

Per lo spettacolo serale la cantante ha scelto un altro vestito lungo color prugna con scollatura a girocollo e senza maniche.