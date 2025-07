IPA Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini sta vivendo un momento magico: la popolare cantante sarà protagonista dell’autunno Rai con lo show Boss in incognito, e il suo matrimonio con Afrojack procede a gonfie vele. Tuttavia, anche lei si è trovata a fare i conti con qualche piccola delusione: Elettra ha infatti raccontato di voler diventare mamma, ma di non essere riuscita ad adottare una bambina a cui si era molto affezionata.

Elettra Lamborghini e le confessioni sulla maternità

In diverse occasioni Elettra Lamborghini si è trovata al centro di falsi gossip e indiscrezioni che la volevano in dolce attesa: l’ereditiera si è vista costretta a smentire più volte, ma questo non vuol dire che non le piacerebbe diventare mamma. Proprio in una recente intervista rilasciata al settimanale Di Più, la cantante ha spiegato di avere un innato istinto materno: “Io sento una fortissima vocazione verso i bambini, e credo che non ci sarebbe differenza se un bambino fosse mio o se lo adottassi” ha precisato.

A tal proposito, Elettra ha raccontato anche di essersi scontrata con dei “no” quando ha cercato di perseguire la via dell’adozione: “Mi ero affezionata moltissimo a una bambina profuga di guerra, ho contattato le associazioni che ce l’avevano in affidamento e mi hanno detto che non avrei potuto aiutarla. In cuor mio, però, volevo provare ad aiutarla, mi ha fatto talmente tanta tenerezza che avrei voluto darle tanto amore, anche se, poi, non è successo niente” ha fatto sapere.

Procede invece a gonfie vele il matrimonio con il deejay olandese Afrojack, che Lamborghini definisce senza mezzi termini “l’uomo perfetto”: “Ci siamo conosciuti a un festival a Treviso. Per lui è stato un colpo di fulmine, io ero interessata ma non mi fidavo. Al primo appuntamento ho messo subito le cose in chiaro: ‘Se mi baci, vuol dire che siamo fidanzati’. Quindi, ho fatto passare del tempo prima di rivederlo”, ha raccontato lei. Il fidanzamento si è poi trasformato, il 28 settembre 2020, in un matrimonio: “Mio marito è anche il mio migliore amico, è la persona più dolce e amorevole che abbia mai incontrato a questo mondo. Quando non sono in TV amo stare in casa a cucinare con lui, in pigiama” ha aggiunto.

La nuova avventura professionale di Elettra

Anche per quanto riguarda la carriera, per Elettra è un momento molto felice: dopo la parentesi a Sanremo accanto a Carlo Conti, la cantante tornerà in Rai con due programmi tutti suoi. Sarà proprio lei a condurre, in prima serata su Rai2, Boss in Incognito, in passato già affidato a Max Giusti. Il suo nome, inoltre, figura anche nel cast del reality The Unknown, che sarebbe già stato registrato e in attesa della messa in onda.

Un vero e proprio salto di qualità per l’ex regina dei tormentoni estivi, che non riesce a nascondere (giustamente) l’entusiasmo: “Il destino mi ha fatto nascere in una famiglia importante, ma il destino va anche aiutato. Se mi guardo indietro mi dico: ‘Elettra, sei stata brava’ dandomi una pacca sulla spalla”, si schernisce lei. Con buona pace degli hater.