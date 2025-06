Elettra Lamborghini si fa spazio in Rai: condurrà due programmi nella prossima stagione tv

L'ereditiera, dopo aver condotto l'ultimo Festival di Sanremo con Carlo Conti, sarà sempre più protagonista in televisione in futuro

IPA Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini sarà protagonista della prossima stagione televisiva in Rai. Dopo alcune hit musicali di successo e dopo aver co-condotto il Festival di Sanremo 2025 insieme a Carlo Conti, l’ereditiera è pronta a consolidare la sua carriera di presentatrice. Nei prossimi mesi sarà infatti al timone di ben due programmi sul secondo canale della tv di Stato.

I nuovi programmi di Elettra Lamborghini

Come anticipato dal giornalista Hit, in autunno Elettra Lamborghini sarà (insieme al comico Scintilla) al timone del nuovo reality show The Unknown-L’ignoto, che sarà trasmesso su Rai 2, di cui al momento si sa ancora poco. Un format inedito che rientra nell’ottica di rinverdire la programmazione della seconda rete, da sempre orientata alla sperimentazione con nuovi spazi dedicati all’intrattenimento.

Ma i dirigenti hanno deciso di affidare alla cantante e conduttrice anche un altro programma, decisamente più noto: Boss in incognito. A farlo sapere è Affari italiani. Dopo l’addio di Max Giusti, che ha condotto svariate edizioni ma che di recente ha traslocato a Mediaset, si è optato per una conduzione tutta al femminile.

Sarà Elettra il volto e la voce narrante di ogni puntata. Ma a differenza del passato, in cui il conduttore, alias Max Giusti, si travestiva e truccava per diventare appunto il “Boss in incognito”, nella nuova serie del celebre show prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy, il “boss” cambierà di puntata in puntata.

Vedremo dunque nella nuova edizione, in partenza a settembre su Rai 2 come sempre in prima serata, una celebrity differente che vestirà i panni del boss in incognito all’interno dell’azienda protagonista di puntata.

Il nome della Lamborghini non stona di certo in una trasmissione del genere, visto che ha vissuto in prima persona i meccanismi di un’azienda grazie alla sua prestigiosa famiglia. Elettra è la figlia dell’imprenditore Tonino Lamborghini, a sua volta erede di Ferruccio Lamborghini fondatore dell’omonima azienda automobilistica nota in tutto il mondo.

Allo stesso tempo una Lamboghini che già conosce bene i meccanismi della televisione, visto che da tempo ormai lavora nello showbiz, destreggiandosi tra progetti sempre differenti ma stimolanti.

La carriera da conduttrice di Elettra Lamborghini

Fin dai suoi esordi Elettra Lamborghini si è sempre divisa tra televisione e musica, riuscendo a scrollarsi di dosso il peso del suo cognome importante. Ha debuttato in alcuni reality show spagnoli per poi cantare alcuni grandi successi musicali come Musica (e il resto scompare) e Pistolero. Parallelamente si è data da fare sul piccolo schermo, ricoprendo ad esempio il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi nel 2021.

Nell’ultimo periodo il suo principale interesse sembra essere indirizzato verso la conduzione, dove pare volersi imporre come un nome di spicco grazie alla sua solarità e spontaneità, doti che indubbiamente la contraddistinguono. Ha guidato Only Fun su Nove e una puntata di Gialappa Show.

Ma è stata coinvolta anche a Italia’s Got Talent, Red Carpet-Vip al tappeto, Pechino Express e al già citato Festival di Sanremo 2025, dove ha presentato una serata della kermesse musicale insieme al direttore artistico Carlo Conti, Miriam Leone e Katia Follesa.