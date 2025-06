Max Giusti sbarca a Mediaset, l’annuncio ufficiale: le reazioni

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Max Giusti

Max Giusti ha deciso di cambiare casa. Dopo anni tra Rai e TV8, l’attore, conduttore, comico e imitatore romano ha firmato un contratto in esclusiva con Mediaset. Un annuncio che ha spiazzato (e fatto discutere) addetti ai lavori e spettatori, accendendo di fatto la stagione del “telemercato” televisivo. Il comunicato di Cologno Monzese parla chiaro: “Con lui sono allo studio progetti che spaziano dall’intrattenimento alla comicità”. Tradotto: prepariamoci a vedere Max Giusti protagonista assoluto su Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

Max Giusti sbarca a Mediaset: il colpo di scena

Max Giusti non ha resistito alla tentazione di dire la sua. E lo ha fatto a modo suo: con ironia, ma senza risparmiare qualche frecciatina. Il post pubblicato sui social al momento dell’annuncio parla da solo. “Grazie veramente a tutti. Anche a quelli che mi avevano dato per finito. A chi pensava che non avessi neanche mai iniziato. A quelli convinti che per fare carriera bisogna farsi raccomandare. E a quelli che se ne sbattono”. Una dichiarazione di intenti, più che un ringraziamento, in pieno stile Max: diretto, pungente, ma senza mai scadere nel rancore.

Il tono è quello di chi ha appena vinto una scommessa personale, e forse anche un po’ pubblica. Perché è innegabile che, prima del rilancio con le sue geniali imitazioni – da Antonino Cannavacciuolo a Pierluigi Pardo – in molti lo davano per archiviato. Invece, con GialappaShow, è riuscito a far ridere (e riflettere) anche gli originali, portando a casa un successo inaspettato che ora Mediaset è pronta a capitalizzare.

Dalla Rai a Mediaset: una mossa che fa rumore

Non sarà il colpo mediatico di un Amadeus o un Fazio, ma il passaggio di Max Giusti dalla Rai a Mediaset resta comunque una mossa significativa. Negli ultimi anni, Giusti è stato volto di punta di Rai2, dove ha condotto due stagioni di Boss in incognito e, più recentemente, ha testato il game show 99 da battere, adattamento del format belga 99 to Beat. Lo abbiamo visto spesso anche a Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino. Ma ora, per sua stessa ammissione, è tempo di voltare pagina.

“Per essere felici basta poco, due amici un tetto e una margherita spicchiata” ha scritto nel suo post, lasciando intuire una nuova fase della sua carriera, forse più leggera e anche più libera. Da settembre, infatti, Max Giusti sarà visibile solo sulle reti Mediaset, con nuovi progetti in fase di sviluppo. E anche se i dettagli non sono ancora noti, è chiaro che il Biscione punta forte sulla sua versatilità e sul suo talento comico per rafforzare l’offerta del prime time.

Una scelta strategica (e affettuosamente pungente)

Dietro l’accordo con Mediaset si intravede una strategia ben chiara: rafforzare la squadra interna con volti noti, capaci di portare contenuti leggeri ma di qualità. Pier Silvio Berlusconi ha più volte ribadito l’importanza di offrire intrattenimento intelligente e accessibile. E Max Giusti – con il suo mix di comicità, ironia e talento teatrale – sembra perfettamente in linea con questa visione.

Dalla parte sua, Giusti ha saputo giocare il ruolo del “ritrovato”. Dopo anni in cui il suo nome era meno presente nei palinsesti principali, è tornato a far parlare di sé per ciò che sa fare meglio: far ridere con intelligenza. “Una stagione televisiva bellissima, quella più esaltante faticosa e inaspettata”, l’ha definita lui stesso nel post che ha accompagnato l’addio alla precedente esperienza.