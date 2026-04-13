Caduta Libera chiude e lascia spazio a Paolo Bonolis: l’ultimo messaggio di Max Giusti

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IPA Max Giusti

Il preserale di Canale 5 arriva al suo consueto momento di transizione. Nella serata di domenica 12 aprile, si è conclusa ufficialmente l’attuale stagione di Caduta Libera, il fortunato game show condotto per la prima volta da Max Giusti che ha intrattenuto milioni di telespettatori attraverso la tensione delle sue ormai iconiche botole. L’ultima puntata è stata il culmine del “Torneo dei Campionissimi”, una competizione di alto livello che ha visto i migliori concorrenti dell’anno sfidarsi per il titolo supremo.

Chi è il Campionissimo di Caduta Libera

A trionfare nell’edizione 2026 è stato Riccardo Porta, uno studente di diciannove anni residente a Casatenovo, in provincia di Lecco. Il giovane campione ha dimostrato una preparazione enciclopedica e una gestione emotiva degna di un veterano, superando nelle sfide dirette alcuni dei volti più celebri e preparati nella storia recente del programma.

Il percorso di Riccardo si è concluso con la conquista di un montepremi complessivo di 80000 euro. Nonostante la mancata vittoria dell’ulteriore bonus di 15000 euro nell’ultimo round dei “Dieci Passi”, la performance del diciannovenne è stata degna della sua fama. Non solo: ancora una volta, Caduta Libera ha messo in evidenza la preparazione dei più giovani, da molto tempo leader indiscussi dei quiz televisivi più amati.

Il saluto di Max Giusti

L’edizione appena terminata, condotta da Max Giusti insieme a Isobel Kinnear (che per affiancarlo ha lasciato il suo posto come ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi), segna un traguardo numerico impressionante per il programma. Nato nel maggio del 2015 sotto la guida di Gerry Scotti, il game show ha raggiunto la quota record di 1290 puntate, consolidandosi come uno dei pilastri della programmazione Mediaset.

Nel momento del commiato, Max Giusti ha voluto precisare la natura di questa interruzione, parlando apertamente ai telespettatori con un tono sincero e confidenziale: “Ripartiremo prossimamente dalla 1291ª puntata. Non è un addio, ma solo un arrivederci. Torno un po’ a casa, ne ho bisogno”.

Il ritorno di Paolo Bonolis

Da lunedì 13 aprile, il testimone passa nelle mani di Paolo Bonolis. Il palinsesto di Canale5 accoglie nuovamente Avanti un Altro, il quiz satirico e irriverente che vede protagonista lo storico duo formato da Bonolis e Luca Laurenti, supportati dall’immancabile cast del “Minimondo”.

Il parterre, inoltre, si rinnova con ingressi di grande originalità: faremo la conoscenza di Elena Zhou (La China) e della nuova ‘Buona Sorte’ Carlotta Maggiorana. Ad arricchire le dinamiche in studio arriveranno anche Martina Dotti nel ruolo di Bordocampo e Claretta Micaroni con ‘Io c’ero’. Particolare curiosità desta la figura della Veterinaria, interpretata da Sofia Bartoli, che porterà in scena animali dal vivo.

Il passaggio di consegne in studio è stato caratterizzato da un profondo rispetto professionale. Bonolis, con la consueta ironia, ha sottolineato l’attesa per questo rientro: “Sono quattro mesi che sto qui, tra poco ricominciamo noi”. Ha poi descritto le nuove puntate come un’occasione di svago puro, incentrate su concorrenti pronti a sfidare la sorte con spirito ludico.

Significativo il ringraziamento finale di Max Giusti, che ha definito il supporto del collega come una “bella pacca sulla spalla”. Bonolis, confermando la stima verso il lavoro svolto dal successore di Scotti, ha chiosato con un riconoscimento netto: “Te la sei meritata”.

In effetti sembra essere proprio così: il suo debutto in Mediaset è stato benedetto da ottimi ascolti, in particolare quelli relativi alla nuova stagione di Scherzi a parte, mentre su Caduta Libera ha mantenuto un andamento costante in linea con le passate stagioni.