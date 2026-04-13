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IPA Paolo Bonolis e il concorrente canterino ad Avanti un altro

Gli ascolti di Caduta Libera non sono stati quelli che ci si aspettava, segno che il pubblico è particolarmente abitudinario ed è affezionato a un numero alquanto ridotto di volti Mediaset. A volte neanche loro bastano, come nel caso di Ilary Blasi con il Grande Fratello.

Su Canale 5 si è dunque deciso di far tornare Avanti un altro, il game di Paolo Bonolis, affiancato ovviamente da Luca Laurenti. I due avevano salutato a inizio dicembre 2025, così da lasciare spazio a Max Giusti, lanciato durante una puntata de La Ruota della Fortuna. La benedizione di zio Gerry però non è bastata e ora si punta a far rialzare la china alla fascia preserale.

Il ritorno di Bonolis e la sua banda

Da lunedì 13 aprile, ore 18:45, Paolo Bonolis torna a occupare la fascia preserale. Un impegno massiccio, 7 giorni su 7, con tutto il suo salotto al completo:

Laura Cremaschi (Regina del web);

Franco Pistoni (Tettatore);

Paola Caruso (Bonas);

XXXL,

Coreografo;

Coreografo; Brasile;

Alieno.

Con loro anche Elena Zhou (La Cina), Carlotta Maggiorana (Buona Sorte), Martina Dotti (Bordocampo), Claretta Micaroni (Io c’ero) e Sofia Bartoli (Veterinaria).

Cantautore in studio

Gli appassionati di Avanti un altro sanno bene che spesso trovano spazio dei concorrenti un po’ “particolari”. Persone che hanno voglia di mettersi in mostra. Non tutte, sia chiaro, ma una buona fetta.

Nel corso della prima puntata è toccato al signor Alessandro, 50enne appassionato di salto con la corda, ci tiene a specificare. Al di là di qualche giocoso fraintendimento con Bonolis, l’uomo intende a tutti i costi raccontare la sua storia d’amore finita male.

In estrema sintesi: la donna che frequentava, aveva ancora un interesse per il suo ex fidanzato. A suo dire questa è stata la sua esperienza a tre. Qualcuno dovrebbe spiegare al signor Alessandro cosa s’intende con questa espressione.

Non a caso Bonolis, che lo prende in giro e canta una canzone che racconta questa vicenda, parla di ménage à trois. Non è però accaduto nulla di tutto ciò, e soprattutto il signor Alessandro muore dalla voglia di cantare a sua volta.

Ispirato dalla sofferenza, come i migliori cantautori del resto, ha conquistato il centro dello studio e iniziato a intonare la sua hit. Il pubblico, esaltato, ha tenuto il tempo con le mani e ha anche cantato il suo originale ritornello. Il titolo? “Io, lei e il palo”. In caso di curiosità, Alessandro spiega che il palo è l’ex, così da evitare fraintendimenti. Vi riportiamo di seguito il testo, foste magari in cerca di un feat:

Io, lei e il palo

Io, lei e il palo

Dice che è paura d’amare

Io, lei e il palo

Io, lei e il palo

Prendendosi gioco di me

Io, lei e il palo

Io, lei e il palo

Non era paura d’amare

Io, lei e il palo

Io, lei e il palo

Amava ancora il suo ex

O ex o rex

O ex o rex

O ex o rex

O ex o rex