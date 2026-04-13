Avanti un altro torna in tv, cast, orario e novità dello show di Bonolis

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Paolo Bonolis e Luca Laurenti

Cambio di guardia su Canale 5: dal 13 aprile Caduta Libera, game show condotto da Max Giusti, lascia spazio al ritorno di Avanti un altro!. Il programma condotto da Paolo Bonolis, con la partecipazione di Luca Laurenti, torna come di consueto dal lunedì alla domenica alle ore 18.45. E non mancheranno sorprese.

Avanti un altro! torna in tv: quando e dove vederlo

Dal 13 aprile torna su Canale 5 l’appuntamento con Avanti un altro!: il preserale più bizzarro della tv, condotto da Paolo Bonolis, va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 18.45. Come da tradizione, un’interminabile fila di concorrenti proverà a giocarsi il tutto e per tutto per conquistare la vittoria e il montepremi finale fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza.

Giunto alla sua 15esima edizione, lo show è uno dei più longevi di Mediaset, e il merito del successo sembra stare proprio nel “surrealismo” che lo caratterizza: “Qui i concorrenti non hanno la preoccupazione di essere giudicati. Nel momento in cui tutti sono bizzarri, sono bizzarro pure io. E ognuno lo nasconde per pudore e giudizio altrui: è molto più sereno non farlo, non nasconderlo”, ha raccontato Bonolis a Tv Sorrisi e Canzoni.

Il cast e le novità di Avanti un altro!

Insieme a Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano anche alcuni tra i personaggi più amati del surreale “salottino” di Avanti un altro!: la regina del web Laura Cremaschi, lo iettatore Franco Pistoni, la Bonas Paola Caruso, insieme agli storici XXXL, al Coreografo e al Brasile. Attesissimo anche il ritorno dell’Alieno Leonardo Tricarico.

Tra le novità di questa edizione, nuovi ingressi pronti a sorprendere e divertire: La Cina Elena Zhou, una nuova Buona Sorte Carlotta Maggiorana, Bordocampo Martina Dotti, Io c’ero Claretta Micaroni e un inedito personaggio, la Veterinaria Sofia Bartoli, che porta in studio animali veri, contribuendo a rendere ancora più imprevedibile e spettacolare il gioco.

Il meccanismo del gioco

La formula di Avanti un altro! è quella di un classico game show. Ciascun concorrente, nella fase iniziale, deve rispondere a delle domande per aumentare il montepremi. Se sbaglia, viene eliminato e sostituito da un altro giocatore (da qui il titolo Avanti un altro!). Tra tutti, chi riesce ad accumulare la somma maggiore o resta più a lungo al centro dello studio, è ammesso alla fase finale della puntata.

La sfida che incorona il campione della puntata è, come di consueto, tutta al contrario: nel gioco finale, divenuto negli anni un vero cult, il concorrente, per vincere, deve infatti dare 21 risposte sbagliate.

Avanti un altro, un successo Made in Italy

Tutti i personaggi di Avanti un altro! sono nati dalla mente del conduttore e degli autori dello show, e ‘scovati’ attraverso migliaia di casting in tutta Italia da Sdl2005, la società che fin dalla prima edizione si è occupata della ricerca dei concorrenti, del cast e del pubblico.

Il format, ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, è stato esportato in tutto il mondo: Spagna, Albania, Ungheria, Bulgaria, Brasile, Cile, Canada, Paraguay, Polonia, Turchia, Vietnam, Romania. Insomma, Avanti un altro! è ancora oggi uno dei fiori all’occhiello della televisione italiana.