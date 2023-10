Fonte: Getty Imges Le wags più affascinanti del campionato 2023-2024

Una leggenda fuori e dentro il campo, Andriy Shevchenko, o Sheva, come lo hanno ribattezzato i tifosi, continua a smuovere gli animi e i cuori degli amanti del calcio e non solo. L’ex calciatore, oggi allenatore, ritenuto uno degli attaccanti più forti di tutti i tempi, ha militato in alcune delle squadre più importanti e amate del mondo, compresa l’Italia. A ricordarlo con gli occhi luccicanti sono soprattutto i cuori rossoneri. Approdò infatti nel Milan nel 1999 e vi militò per sette stagioni, vincendo uno scudetto, una Supercoppa europea, una Supercoppa italiana, una UEFA Champions League e una Coppa Italia. Nella vita del campione non manca certo l’amore e chiacchieratissima è stata la sua relazione con l’attuale moglie, Kristen Pazik, con la quale ha avuto quattro figli.

Chi è Kristen Pazik, la moglie di Sheva

Kristen Pazik è la donna dallo sguardo magnetico che ha conquistato il cuore di Sheva. Una donna che con lo sport ha avuto a che fare fin dall’infanzia. È infatti figlia di Mike Pazik, ex giocatore di baseball professionista, lanciatore in MLB coi Minnesota Twins dal 1975 al 1977, di origine polacca. Kristen è nata a Minneapolis l’11 agosto 1978.

Kristen Pazik è saltata all’attenzione di tutti i giornali sportivi nel 2006 quando suo marito si trasferì dalla squadra di Milano a Londra per giocare con il Chelsea. Kristen venne additata dai tifosi e dai giornali come il principale motivo del trasferimento del beniamino rossonero perché desiderosa di trasferirsi a in Inghilterra per fare in modo che i figli imparassero l’inglese. A buttare benzina sul fuoco in quel periodo ci pensò anche l’allenatore di Andriy Shevchenko al Chelsea, José Mourinho, che durante un’intervista ironizzò: “In casa mia comando io, mentre nel caso di Andriy, se sua moglie alza la voce lui corre a nascondersi sotto il letto”.

La donna certo non si fece intimorire da queste affermazioni: gli equilibri famigliari sono complessi e vanno rispettate le scelte prese dalla coppia per il bene loro e dei propri figli. La storia tra la modella e il calciatore è nata a seguito di un incontro durante una festa a Milano quando il calciatore giocava nel Milan. Dopo due anni di fidanzamento i due si sono sposati nel 2004.

La storia d’amore tra Shevchenko e Kristen Pazik

Come appena accennato, Sheva ha incontrato sua moglie a una festa a Milano nel 2002 ed è stato un colpo di fulmine. Dopo due anni di fidanzamento si sono sposati nel luglio del 2004 su un campo da golf vicino a Washington. I due non condividono la religione, poiché la donna è cattolica, mentre il marito è ortodosso. La coppia ha avuto quattro figli: Jordan, nato il 29 ottobre dello stesso anno delle nozze, Christian, nato il 10 novembre 2006, Oleksandr, nato il 1º ottobre 2012 e Rider Gabriel, nato il 6 aprile 2014. Una piccola curiosità: Silvio Berlusconi è il padrino di battesimo di uno di loro.

Kristen Pazik è anche molto seguita sui social e su Instagram ha condiviso tantissime foto di coppia e della loro meravigliosa famiglia, e ha supportato l’Ucraina insieme all’ex calciatore durante la guerra contro la Russia.