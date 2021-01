Elisabetta Gregoraci e Briatore sempre più uniti scherzano su Instagram

editato in: da

GF Vip, Elisabetta Gregoraci lascia la Casa per fare l’albero di Natale con Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono sempre più uniti. I due, di ritorno da una vacanza a Dubai, scherzano su Instagram. Dopo l’addio della showgirl al Grande Fratello Vip, sembra tornato il sereno fra gli ex che hanno deciso di concedersi un soggiorno extra lusso negli Emirati Arabi. Con loro anche il figlio Nathan Falco che solo qualche giorno fa li aveva ripresi mentre giocavano a ping pong.

Un rapporto speciale, quello fra Elisabetta e Flavio che, nonostante il divorzio, di fatto non si sono mai allontanati. Nel corso degli anni hanno continuato a vivere a poca distanza uno dall’altro, a Montecarlo, e a trascorrere le vacanze insieme. Nella Casa del GF Vip, Briatore è stato una presenza costante. Si è parlato molto di lui e del legame con l’ex moglie. Nonostante il corteggiamento di Pierpaolo Pretelli, la Gregoraci ha svelato di non cercare una storia d’amore e ha confessato di aver ricevuto dall’ex coniuge una proposta di nozze durante il lockdown.

“Noi ci siamo lasciati da tre anni, è stato come ai vecchi tempi – ha raccontato agli altri inquilini -. Passando del tempo insieme un giorno mi ha detto: “Guarda Eli, noi siamo comunque una famiglia. Ti amo ancora, dovremmo risposarci“. È andata così, è stata una cosa bellissima”. Sia Elisabetta che Flavio però hanno smentito la possibilità di un ritorno di fiamma: “Il fatto è che non siamo riusciti a risolvere delle cose che dopo 13 anni ci hanno portato alla rottura. Ho paura di far peggio”, ha spiegato la conduttrice.

Subito dopo l’addio al reality però Elisabetta è tornata da Flavio. I due hanno trascorso insieme a Nathan Falco il Natale, come testimonia uno scatto di famiglia su Instagram. Poco dopo sono volati a Dubai per la vacanze. E se qualche giorno fa Briatore dedicava un post alla ex, postando il video di una sfida a ping pong, questa volta è stata lei a commentare alcuni suoi scatti. L’imprenditore ha pubblicato un’immagine che lo ritrae sul suo aereo privato, in viaggio verso casa. “Si ritorna a casa”, ha scritto e sotto la Gregoraci ha commentato: “Brava la fotografa”. Scherzi e complicità che mostrano come gli ex siano oggi più uniti che mai.