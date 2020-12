GF Vip, Pierpaolo Pretelli su Elisabetta Gregoraci: “Non è mai stata chiara”

editato in: da

Elisabetta Gregoraci è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip già da una settimana per riabbracciare il figlio Nathan Falco, eppure all’interno del bunker di Cinecittà si parla ancora di lei. A sfogarsi con gli altri inquilini è stato Pierpaolo Pretelli, che ha voluto dire la sua sul rapporto con la showgirl.

In una chiacchierata insieme a Giulia Salemi e Giacomo Urtis, l’ex velino di Striscia La Notizia ha dato sfogo ai suoi sentimenti: “Mi sono sentito in colpa per essere felice“, ha ammesso Petrelli con gli altri inquilini della Casa.

Questo stato d’animo ovviamente trova origine nella lite con Elisabetta Gregoraci: i due avevano un rapporto molto profondo all’interno del loft di Cinecittà. Pierpaolo ed Elisabetta da amici “speciali” sono rimasti tali: l’ex moglie di Briatore non è mai voluta andare oltre, ponendo diversi ostacoli alla relazione.

Durante l’ultima puntata però la Gregoraci e Pretelli hanno avuto un duro confronto. Lui aveva confermato le affermazioni di alcuni inquilini convinti che l’uscita di Elisabetta l’abbia fatto “rinascere”, ma alla showgirl queste parole non erano piaciute tanto da rispondere in modo irritato, accusandolo di aver recitato il ruolo della vittima.

Così Pierpaolo, durante lo sfogo con i coinquilini, ha parlato proprio di quel confronto: “Non esiste che io mi sia sentito in colpa. Mi sono trovato davanti una persona che ha sempre messo davanti l’amicizia, e che se mi avesse voluto bene mi avrebbe detto ‘Pier continua così! Stai andando alla grande, sono contenta che sei felice’. Ma perché vuole vedermi che sto male, che ho un umore di m***a! Allora non vuoi il bene di una persona“.

Pretelli si è lasciato anche andare a una confessione sulla Gregoraci e sul loro rapporto fatto di segnali contrastanti: “Non sono state colte alcune cose, lei comunque mi dava modo di continuare. Non è che io sono andato come un treno senza una destinazione. Altrimenti passo io per stupido! Però poi arrivati in puntata diceva: ‘Non mi è scattato nulla, siamo solo amici’. Ma come? Io lì per lì non dicevo nulla perché volevo proteggerla, perché sapevo che aveva una famiglia fuori. Non è mai stata chiara con me”.