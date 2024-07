Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha cominciato una nuova avventura professionale nel corso della stagione televisiva 2023/2024. La conduttrice tv, infatti, è diventata un volto di Rai Due, dove ha preso la conduzione della nuova trasmissione comica Made in Italy, ispirata al successo di Made in Sud. Nel corso delle diverse puntate dello show televisivo, Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato dei look sempre sorprendenti ma senza perdere punti in eleganza.

Sostituita alla conduzione di Battivi Live da Ilary Blasi, la presentatrice tv si sta godendo le vacanze estive e, di recente, ha deciso di volare a Porto Cervo per un weekend di relax con Giulio Fratini. Anche in villeggiatura, però, Elisabetta Gregoraci non ha smesso di sorprendere i suoi ammiratori con degli outfit chic e d’effetto.

Elisabetta Gregoraci, il look animalier per il mare

Vacanze tutte italiane quelle di Elisabetta Gregoraci che, dopo aver passato dei giorni a Lampedusa con il figlio e in Calabria con la famiglia, ha deciso di rilassarsi nelle spiagge di Porto Cervo. La conduttrice televisiva, infatti, ha condiviso delle storie e degli scatti sul suo account Instagram ufficiale, direttamente dalla bellissima meta turistica della Sardegna.

Nei diversi contenuti social postati dalla presentatrice tv si vede Elisabetta Gregoraci godersi il tramonto sul mare e divertirsi in delle escursioni in barca. La didascalia del post era molto diretta: “Mediterranea”.

Fonte: IPA

In una di queste gite in battello, la conduttrice televisiva ha sfoggiato un look davvero sensuale. Elisabetta Gregoraci, infatti, ha ceduto al fascino del bikini animalier. La presentatrice tv ha indossato un modello con top senza spalline e adornato da un anello in metallo nella parte anteriore. Il costume a due pezzi era coordinato a una vestaglia nella stessa stampa leopardata.

Non sono mancanti, ovviamente, i messaggi di apprezzamento dei suoi tanti followers: “Affascinante, magnetica, bellissima è riduttivo”, “Le sirene esistono!” e anche “Splendida! Sempre in forma smagliante e con un fisico statuario. Foto stupende”.

Elisabetta Gregoraci, i bikini per la stagione 2024

Elisabetta Gregoraci ha ceduto al fascino del bikini animalier. Un classico scelto da diverse vip nostrane per l’estate 2024, tra cui anche Alessia Marcuzzi. Ma la conduttrice televisiva, nei suoi contenuti social, ha presentato alle sue ammiratrici già diversi altri spunti per la moda mare 2024.

La presentatrice tv, infatti, ha già indossato anche un bikini con stampa viola con arricciatura centrale.

Inoltre, per la sua permanenza di 24 ore a Lampedusa, con il figlio Nathan Falco Briatore, Elisabetta Gregoraci ha scelto un costume a due pezzi arancione. Il bikini esaltava il lato B perfetto della conduttrice televisiva e presentava un decoro in metallo nella parte centrale e anteriore del costume. Lo stesso modello di costume è stato indossato dalla conduttrice televisiva anche in una colorazione verde smeraldo.

Elisabetta Gregoraci, sempre attenta alle tendenze del momento, ha indossato per un momento di relax in spiaggia a Cap D’Ail, in Francia, un altro bikini in linea con le mode del momento. Il costume due pezzi di colore rosa tenue e con forma a triangolo, infatti, era decorato da dei boccioli di rosa in rilievo, protagonisti di diversi look trendy.