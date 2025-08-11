Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Elisabetta Gregoraci si sta godendo — al sole — la sua estate da single: la showgirl di origini calabresi ha da qualche mese chiuso la chiacchieratissima relazione con Giulio Fratini (ora legato ad Antonella Fiordelisi) e sta ora trascorrendo le meritate vacanze al mare in compagnia dell’amato figlio Nathan Falco e degli amici più cari. La meta? La strepitosa Sardegna, precisamente Porto Cervo. Tra spiaggia, nuotate, momenti di relax e svago a bordo di yacht, gli episodi ad alto tasso di glamour sono moltissimi.

Elisabetta Gregoraci, il bikini bordeaux anni Novanta in vacanza a Porto Cervo

Elisabetta Gregoraci è saldamente ancorata alla sua famiglia, lo sappiamo, ma allo stesso modo anche ad alcuni luoghi: tra le mete del cuore in cui ogni estate fa ritorno vi è sicuramente la Sardegna. Non esiste calda stagione, infatti, senza la dovuta sosta a Porto Cervo, caratteristica e nota a tutto il mondo per il suo mare cristallino e la sua sabbia bianca.

Single e senza pensieri (romantici, almeno), come da tradizione, la conduttrice sta trascorrendo lì parte dell’estate 2025 insieme a suo figlio Nathan Falco ed alcuni affetti: a raccontarcelo è il suo profilo Instagram, un album zeppo di ricordi ma anche di altissimi picchi di fashion.

Dall’alto della sua forma impeccabile, l’ex moglie di Fabio Briatore sta sfoderando un bikini di tendenza dopo l’altro, nei modelli e nelle nuances più gettonate di questa stagione.

Regina indiscussa di stile anche sotto il sole, da Ibiza a Porto Cervo, la vediamo nel suo ultimo post social sfoggiare un favoloso due pezzi color bordeaux, una tonalità calda, sofisticata e profondamente sensuale anche nel periodo più caldo dell’anno.

Dalle linee pulite e minimali, proprio come si usava negli anni Novanta ed oggi, sull’onda della nostalgia, nuovamente, a renderlo particolare sono dei dettagli ad anello in metallo posti a contornare il reggiseno a triangolo. Una scelta perfetta, quella della showgirl, per chi desidera combinare eleganza e tendenza anche con il look da spiaggia, dai primi raggi sole mattutini al tramonto.

Elisabetta Gregoraci, la serata in discoteca con Nathan Falco

Tra lunghe nuotate, sonnellini sotto al sole ed escursioni, nella vacanza in Sardegna di Elisabetta Gregoraci c’è spazio anche per il puro divertimento: la conduttrice ha infatti condiviso con i followers attraverso le proprie Instagram Stories l’ultima serata speciale trascorsa con il figlio Nathan Falco, in discoteca.

Questa estate, per la conduttrice, ha un sapore decisamente diverso: mesi fa il quindicenne ha lasciato la casa in cui viveva da sempre con lei per frequentare un prestigioso collegio in Svizzera, e va da sé come, specie per una mamma premurosa come lei, questo periodo di pausa sia vissuto come un vero e proprio regalo. La separazione non è stata facile da accettare, come ha apertamente ammesso più volte, ed ora il tempo trascorso l’uno accanto all’altra è ancor più prezioso, se possibile.

“Le nostre serate insieme… ballare con te”, ha scritto la showgirl accanto ai due scatti che la ritraggono con un largo sorriso stretta in un abbraccio complice con il ragazzo. Dopotutto, in un periodo storico come questo, non è affatto cosa comune trascorrere di buon grado una serata in discoteca con la propria madre: il loro, però, è un legame viscerale e lo si percepisce a distanza.