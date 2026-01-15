Elisabetta Gregoraci, suede, bordeaux e tocco mannish: il look tutto da copiare

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Ansa/IPA Elisabetta Gregoraci, 10 look audaci che solo lei può indossare

Non c’è nuova tendenza che Elisabetta Gregoraci si perda: la conduttrice calabrese, ormai lo sappiamo, è una grande fashion addicted e non manca mai di sorprendere il suo affezionato pubblico con look degni di nota, non soltanto in tv ma anche nella vita di tutti i giorni. L’ultimo? Suede, accenti bordeaux e tocco mannish per una serata fuori in quel di Monaco. Vediamo in che ordine.

Elisabetta Gregoraci in suede e cravatta a Monaco: è casual chic

“Tie makes the outfit tonight”, si legge nella didascalia dell’ultimo post Instagram di Elisabetta Gregoraci, ed è assolutamente tutto vero: eccola dunque sorprenderci con l’ennesimo look super trendy, comprensivo — e qui nulla è lasciato al caso — di ogni più calda voga del momento.

Se l’assoluta protagonista della tenuta è la cravatta, che bordeaux e dalle righe oblique a contrasto aggiunge quell’accento mannish che tanto piace, rischia di rubarle la scena la giacca in suede: d’altronde i capispalla in tenero camoscio sono attualmente nel pieno del proprio periodo di ritrovata gloria, e raramente mancano in un guardaroba ben fornito.

Vediamo poi una camicia bianca e dei jeans grigi a gamba larga, con tanto di tasche stile utility, completare il tutto insieme ad un paio di texani anch’essi scamosciati, perfettamente intonati al pezzo chiave, ed una borsetta bordeaux in richiamo all’accessorio.

Per le più curiose: si tratta della Mini Jodie di Bottega Veneta, dalla trama con tasselli in pelle intrecciata tipica del brand.

Elisabetta Gregoraci sul rapporto con il figlio Nathan Falco: ” È importante bilanciare presenza e libertà”

Sappiamo quanto Elisabetta Gregoraci sia legata alla propria famiglia, ed è decisamente speciale il legame che ha con il figlio Nathan Falco: il sedicenne ha da poco lasciato casa per trasferirsi a Ginevra e frequentare uno dei più prestigiosi college Svizzeri — il Collège du Léman — e va da sé come il tempo insieme sia adesso ancor più speciale. Proprio nell’ultimo periodo la conduttrice si è aperta in merito a questo rapporto con i propri followers, su Instagram, rispondendo a delle domande libere ricevute tramite l’apposito box del social.

A colpire in particolar modo è stato un interrogativo: “Vi vedo così uniti, ti capita mai di sentirti distante da tuo figlio adolescente?”. Ebbene, la risposta non ha certo tardato ad arrivare: “Capita anche a me, certo, come capita a tutte le mamma di un adolescente! Alla fine nessuno ci insegna ad essere genitori e questa fase è davvero particolare”.

Ed eccola poi continuare con una preziosa riflessione: “Dal mio punto di vista essere mamma di un adolescente significa imparare ogni giorno a bilanciare presenza e libertà. Significa ascoltare senza giudicare, anche quando sembrano lontani o distratti. Ricorda che ogni piccolo gesto quotidiano, anche solo una chiacchierata al volo, è preziosa”.

Una delle più grandi consapevolezze assunte nel tempo, ha spiegato poi, è di certo l’importanza del saper rispettare i tempi e gli spazi dei propri figli: “Significa rispettare i loro spazi e i loro tempi, ma esserci sempre quando hanno bisogno, anche solo per un abbraccio. E poi, importantissimo, parlare con loro senza nessun tabù!”.

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp