La camicia bianca è ancora di moda: come si indossa nell’autunno 2025, da Nicole Kidman a Julia Roberts
Classica, senza tempo, onnipresente nel guardaroba capsula tipo di uomini e donne. Etichettarla come noiosa o, peggio, demodé, sarebbe però un enorme errore: stiamo parlando della camicia bianca, ricomparsa dapprima sulle passerelle dedicate all’autunno-inverno 2025/26 e poi addosso alle star come parte fondamentale dei look più ricercati. E non solo nella quotidianità, ma soprattutto per gli eventi più esclusivi. Androgina, immacolata, intramontabile sì ma assolutamente mai uguale a sé stessa, lei è uno di quegli indumenti che non smette di sedurre grazie alla sua anima trasformista ed ai suoi mille volti: ce ne ha mostrato uno, quello più sobrio e classy, Nicole Kidman, a Parigi in front row da Chanel con un’inattesa mise casual-chic. Eccola con addosso una white shirt da manuale, elegante e dal taglio smoking, con logo a chiare lettere a contrasto, abbinata a jeans chiari dalla gamba dritta e pumps nere appuntite. Quel che si dice semplice, ma d'effetto.