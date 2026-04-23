Dua Lipa, la sua camicia bianca con maniche a sbuffo è un omaggio agli anni ’80. Ed è la nuova ossessione fashion della primavera

La camicia bianca con maniche a sbuffo è la nuova tendenza: parola di Dua Lipa e del suo look favoloso che omaggia gli anni Ottanta.

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IPA La camicia bianca con maniche a sbuffo di Dua Lipa: dove comprarla

Nostalgica eppure modernissima, romantica, ma ribelle, formale e portabile in ogni occasione: la camicia con le maniche a sbuffo è tornata ed è la tendenza del momento. A consacrarla Dua Lipa che in questi giorni l’ha indossata con disinvoltura, rendendola subito iconica e perfetta per omaggiare gli anni Ottanta.

Le maniche a sbuffo, con il loro volume generoso e quella capacità di aggiungere un pizzico di follia a qualsiasi outfit, sono il dettaglio chiave della stagione. Richiamano infatti un’estetica potente, quella del power dressing al femminile che negli anni Ottanta ha segnato un’intera generazione. Un trend che Dua Lipa ha scelto di reinterpretare con carattere, scegliendo di abbinarla a pantaloni bianchi morbidi, borsa dello stesso colore e occhiali da sole XXL.

Un look da vera diva che gioca con le sovrapposizioni e che non vediamo l’ora di copiare e reinterpretare. Pronta a sfoggiare la camicia che tutte vorranno fra qualche settimana? Se vuoi metterla nel tuo armadio non serve spendere un patrimonio. Su Amazon infatti si possono trovare tantissime alternative valide a prezzi più che accessibili!

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Camicia con dettaglio a cravatta e maniche a sbuffo

Partiamo da Generic che propone una delle interpretazioni più sofisticate della tendenza. Il tessuto morbido e increspato, unito al dettaglio della cravatta da annodare, richiama l’estetica anni Ottanta con un tocco di femminilità romantica. Le maniche a sbuffo si gonfiano con grazia lungo il braccio, il fit è leggermente ampio sul corpo e crea un contrasto perfetto con il volume delle maniche. Abbinala a pantaloni a palazzo in tessuto fluido per un look di grande personalità oppure sfoggiala con una gonna a tubino per valorizzare il dettaglio del fiocco al collo. Con jeans a vita alta cropped è perfetto per creare un outfit casual-chic.

Camicia con maniche a sbuffo trasparenti e dettagli floreali

Delicatezza e presenza scenica in perfetto equilibrio rendono unica questa camicia con maniche a sbuffo di Yekei. Il tessuto semitrasparente dona una leggerezza quasi eterea al capo, mentre le maniche a sbuffo regalano volume e personalità senza però appesantire. I dettagli floreali richiamano la primavera. Il risultato è un pezzo dallo stile bohémien da tenere sempre nell’armadio per replicare i look di Dua Lipa. Indossala su un reggiseno in pizzo oppure su una canotta in cotone scegliendo il grado di trasparenza che preferisci. Con una gonna lunga in seta o in tessuto fluido è perfetta per una serata estiva, mentre abbinata a jeans e sandali bassi ti consente di creare un look fresco.

Camicia in chiffon easy-chic

Il tessuto chiffon è da sempre sinonimo di leggerezza e in questa camicia si esprime al massimo. Il tessuto scivola sul corpo con naturale eleganza, mentre il taglio leggermente ampio garantisce comodità per tutto il giorno. Le maniche a sbuffo, in chiffon hanno una morbidezza sofisticata e un fit elegantissimo. È la camicia perfetta per chi vuole seguire questa tendenza con discrezione. Portala con pantaloni cigarette per un look business moderno oppure con una gonna plissettata per una cena.

Camicia bianca con balze e scollo a V

Questa camicetta porta la tendenza un passo più avanti, aggiungendo alle maniche a sbuffo delle balze lungo il corpo. Lo scollo bilancia il volume delle maniche e alleggerisce la silhouette, regalando una proporzione armoniosa. Le pieghe frontali, unite alle balze, aggiungono una tridimensionalità al tessuto. Abbinala a jeans skinny per bilanciare il volume nella parte superiore oppure a pantaloni morbidi per un look fluido.

Camicia abbottonata con risvolto e vestibilità ampia

La vestibilità ampia e il colletto con risvolto donano a questa camicetta un carattere quasi maschile in contrasto con la morbidezza delle maniche a sbuffo. Ed è proprio questo dettaglio che rende il capo particolarmente interessante. Ricorda l’estetica oversize degli anni Ottanta e la porta nel presente con naturalezza. Abbina questa camicia ad una t-shirt bianca e bermuda per un look estivo oppure indossala abbottonata e infilata dentro pantaloni slouchy.

Camicia vintage con maniche a lanterna e fiocco

Grace Karin è uno dei marchi che meglio ha interpretato la tendenza delle maniche a sbuffo e questa camicia è l’esempio perfetto. Le maniche a lanterna creano una silhouette teatrale, ispirata all’estetica vittoriana mescolata ai trend degli anni Ottanta. Il fiocco al collo da annodare alleggerisce l’insieme, rendendo il capo portabile e divertente. La vita definita e il dettaglio plissettato sul davanti completano un capo pensato perfetto per valorizzare la figura. Abbinala a una gonna a ruota midi per un outfit romantico oppure a pantaloni sartoriali a vita alta. Il tocco in più? Gli stivali a punta, nuovo trend della primavera.

Camicia bianca con maniche a sbuffo in stile oversize

La camicia oversize è senza dubbio l’interpretazione più moderna e portabile della tendenza. Questo modello bianco, con le maniche voluminose e il taglio ampio sul corpo è di grande impatto visivo. È la camicia che Dua Lipa indosserebbe per andare ad un brunch, quella che non richiede uno sforzo stilistico, ma che sa comunque farsi notare. Grazie alla struttura oversize si presta ad essere portata aperta su abiti minimal oppure allacciata e infilata dentro pantaloni a vita bassa. Con sneakers bianche e jeans dritti crea l’outfit top della primavera.

Camicia elegante con scollo a V e taglio fluido

L’ultima proposta della nostra selezione punta tutto sull’eleganza quotidiana. Questa camicia con scollo a V e taglio fluido scivola sul corpo ed è la versione più versatile tendenza delle maniche a sbuffo. Il tessuto morbido e la silhouette la rendono comodissima per tutto il giorno, mentre lo scollo a V la rende femminile e romantica. Abbinala a pantaloni palazzo in tinta per un look monocromatico di grande effetto oppure a gonne a fiori per un contrasto che funziona.

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