Non solo mini: tra le tendenze di stagione continuano a regnare le gonne lunghe, sofisticate, eleganti e, perché no, anche facili: tutti gli abbinamenti vincenti dalle passerelle dell'estate 2025

Getty Images Etro fashion show Spring/Summer 2025

Non corta e neppure midi, ma maxi: voluminosa, semitrasparente, finemente ricamata oppure essenziale, la gonna lunga nell’estate 2025 è da considerarsi tutt’altro che un capo demodé o, forse ancor peggio, noioso. Una volta superata quell’antiquata convinzione che la associa all’ambiente cerimoniale, la si indossa h24 e come punto focale dei look più disparati.

La maxi gonna regna sul panorama moda dell’estate 2025: come indossarla (bene) secondo le passerelle di stagione

La gonna lunga è quell’indumento che trasforma in men che non si dica ogni fashionista la indossi in una principessa. Sì, anche se in tela Blue de Gênes. Con il suo caratteristico volume ampio, molto spesso arricchito da balze, plissé o strati di vaporosissimo tulle, è lei il passepartout di matrice elegante che consente di affrontare con estremo stile una lunga giornata di lavoro quanto un’uscita serale all’insegna dello svago.

Vincente con sandali e ballerine, ma anche con dei tacchi vertiginosi, la si abbina facilmente a gran parte del guardaroba: dalle camicie oversize ai crop top, dalle canotte in maglia alle t-shirt basiche. Insomma, ce l’ha un difetto? Beh, pare di no.

Con lei ogni falcata diviene magnetica, quasi come un accenno di volo a propagare tutta una serie di onde morbide attraverso il movimento naturale del tessuto. E, proprio come accade per l’inconfutabilità della matematica, che sia essa in impalpabile chiffon, in cotone strutturato oppure ancora in tulle rigonfio, il risultato non cambia: parliamo di un capo che sin dalla sua prima apparizione ha conservato intatto il proprio connaturale potere di evocare atmosfere magiche, quasi fiabesche, catalizzando inevitabilmente l’attenzione.

Se accostata ad una blusa morbida, in pieno linguaggio boho-chic, emana ineguagliabile romanticismo, con un maglione XXL o una t-shirt sapientemente infilati dentro alla cintura può addirittura divenire parte fondamentale di urban look dal piglio rilassato. A lei tutto è concesso, ed è forse proprio per questo, ma anche perché sono in molti a considerarla tra i must-have dell’estate 2025, che conviene assolutamente approfondire il discorso.

Tra sfacciati hot pants e micro-mini a vita bassa, è a tutti gli effetti la maxi gonna la vera rivelazione della calda stagione in pieno svolgimento: nella sua poetica versione in pizzo è torna alla ribalta in passerella con un aspetto del tutto inedito, meno leziosa, più contemporanea.

Da Dolce&Gabbana, Chloé e Oscar de la Renta a conferirle un connotato più attuale era il sapiente mix fra trasparenze audaci e silhouette fluttuanti, che spalancano le porte al layering: ad essere i benvenuti sono le sottovesti son tur ton, ma anche le culotte a vista e, inaspettatamente, le camicie oversize dal taglio maschile, a creare un contrasto d’effetto.

Ampia e fluida, spesso in tessuti leggeri quali il cotone o il tulle, la gonna lunga a ruota è sicuramente un modello tra i più iconici che rimanda immediatamente allo stile anni Cinquanta, romantico e femminile senza pari. La pensano così Elie Saab, Carolina Herrera, Dolce&Gabbana e anche Louis Vuitton.

Fiabesca e magnetica è poi la declinazione a balze, avvistata in pedana composta da strati sovrapposti di tessuto arioso: a renderla tanto speciale sono le nuance, spesso vivaci, ma soprattutto i motivi floreali a decorarlo. Tra volume e movimento, ce ne siamo innamorati da Zimmermann, Roberto Cavalli e Valentino.

Più ordinata e minimalista, invece, la gonna lunga a pieghe o plissettata. Strutturata e regolare se realizzata in materiali leggeri quali il cotone o la seta, essa conferisce un delicato movimento alla mise, regalando in dotazione un’allure tremendamente romantica. Secondo Chloé, Gucci e Louis Vuitton, poi, è perfetta per un’occasione formale e chic sopra ad un paio di ballet shoes.

La più carismatica? Senz’altro la gonna maxi in tulle, lunghissima e vaporosa, parola di Carrie Bradshaw. Originata da tutta una miriade di strati sovrapposti di tessuto leggero, trasparente e leggermente rigido, sa creare un impagabile effetto tra il romantico ed il sognante: ondeggiando con grazia ad ogni passo proprio come un immenso tutù, muovendo l’aria tutt’intorno, in passerella da Fiorucci, Gaudì ed Elisabetta Franchi donava alla silhouette una certa leggerezza in tonalità tendenzialmente delicate, dal rosa pastello al bianco, sino al celeste, ma anche in versione dark.

Era allegra e variopinta, ancora, la long skirt proposta sui defilé di stagione di Rabanne: ad essere protagonista in quel caso era la frizzante fantasia tye-die, in un’esplosione di caldissime nuance a trasferire su stoffa i tramonti estivi, impreziosita da catena in metallo per un tocco di luce extra. Non è passata inosservata nemmeno la sua variante in blu, proprio come l’oceano, dotata di dettagli cut-out.

A tal proposito, in quanto alla palette colori, le possibilità sono pressoché infinite. Se non possono che essere immancabili i classici neutri quali bianco, nero, marrone, beige e blu, ad essere favorite sono soprattutto le tonalità pastello: si spazia con totale disinvoltura dal fucsia al rosa, passando per l’arancione, ed arrivando sino al verde ed al turchese. Insomma, a regnare è davvero l’imbarazzo della scelta. Come destreggiarsi? Servendosi delle fashion inspo a seguire, ovviamente.

Maxi gonna + canotta basica + flat shoes

Ad insegnarci come si abbinano le tante gonne lunghe dell’estate 2025 sono, come sempre, le It-girl: il modo più semplice e veloce per farlo? Optare per un look monocolore, fare del suddetto capo il focus e accostargli una canotta basica. Quando sfoggiare la fashion combo? Sempre: dalla spiaggia alla città, con una borsa mare ed un paio di praticissime quanto stilose flat shoes.

Maxi gonna + top coordinato + infradito

Un altro escamotage di stile per dare sfoggio delle maxi skirt è quello di ricorrere ai vari e variegati coordinati su cui inevitabilmente cade l’occhio in vetrina: in tinta unita o fantasia, l’effetto wow è lo stesso. Sì, anche con le infradito ai piedi.

Maxi gonna + blusa crochet + sandali granchio

L’alternativa originale, volta a tutte coloro che non hanno paura di osare, è invece quella di prediligere una gonna lunga stampata che faccia da statement piece: la vediamo in video appaiata ad una blusa in crochet, altro grande must del periodo, e ad un paio di sandali granchio. Forse un outfit non per tutti, ma che non permette certo di passare inosservati.