Viaggio nel guardaroba della fashion victim più iconica di sempre, ieri come oggi. I primi look di Sarah Jessica Parker che hanno già fatto breccia nel nostro cuore nel terzo capitolo del sequel di Sex And The City

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Sarah Jessica Parker indossa un abito in organza rosa firmato Simone Rocha

Alcuni lo chiamano Carrenaissance, altri abbiccì della moda, ma un solo fatto è certo: in equilibrio perfetto su di un paio di alti tacchi sempre diversi – ma sempre, rigorosamente griffati Manolo Blahnik – a rincorrere un taxi per le strade di New York è stata Carrie Bradshaw ad insegnarci come ci si veste. Benché la nostra eroina modaiola possedesse un armadio pieno zeppo di vestiti e niente da mettersi, come lei stessa asserisce in una famosa citazione tratta dalla nota serie tv anni Novanta, si intende. Forse lei della moda non ne aveva mai abbastanza, e noi come lei, eppure di ispirazione fashion grazie ai suoi iconici look ne abbiamo fatto incetta.

Ci è impossibile negare come vi siano personaggi destinati a restare impressi così nella storia della televisione come nel cuore degli spettatori, e si dà il caso che quello interpretato da Sarah Jessica Parker sia uno di questi. Il confine tra realtà e finzione si fa labile, la storia sfida le leggi temporali mostrando un’attualità fuori dal comune. Personalità di fantasia divengono icone in carne ed ossa, condividono con noi i medesimi problemi, le medesime gioie.

Ammettiamolo, siamo un po’ tutte Carrie Bradshaw, e Carrie Bradshaw è un po’ tutte noi. Fatta eccezione per il suo inestimabile guardaroba, quello disegnato su misura per lei da Patricia Field e che può solo e soltanto che rimanere un sogno ben serrato in un cassetto, a vita.

Quantunque ciò non costituisca affatto motivo di gioia, eccone una pronta a sovvertire gli animi affranti: le riprese della terza stagione di “And Just Like That” (il reboot acclamato dai milioni di patiti di “Sex And The City“) sono iniziate e paiono andare avanti a passo svelto. Va da sé come, in attesa delle prime puntate, i riflettori siano puntati sulle prime immagini emerse dal set, le quali forniscono ai più curiosi un prelibato antipasto in merito a quelli che saranno gli ensemble mozzafiato esibiti dalla nostra beniamina. E questo, va detto, è l’unico spoiler che accettiamo di buon grado.

Ciò che traspare dai primi look affiorati è come la moda seguiterà ad essere una presenza fondamentale e costante a rendere riconoscibile sia il personaggio che la serie, contribuendo in modo inevitabile a sancire le tendenze del presente e del futuro.

A testimonianza di ciò le prime due stagioni: numerosi sono gli outfit e gli accessori che non sono passati inosservati, accaparrandosi un posto di diritto nella memoria di chi sta davanti allo schermo. Una su tutte la stravagante Pigeon bag di JW Anderson, il vaporoso vestito da sposa firmato Vivienne Westwood – il cosiddetto Cloud dress – in versione reloaded, come anche tutti quegli abiti d’archivio che hanno richiamato momenti topici della serie originale, per citarne uno la gonna in tulle.

Di nuovo, invece, cosa ci attende? L’incertezza ha il suo fascino, ma i nuovi stylist Molly Rogers e Danny Santiago (devoti più che mai all’immaginario tracciato dall’insuperabile Patricia Field) promettono di non deluderci nemmeno questa volta. E non possiamo che fidarci, visto e considerato l’effetto-wow che sono stati in grado di regalarci sino ad ora, alla vista delle mise scenografiche che hanno costellato le prime due stagioni di AJLT.

Fedele al mood caratteristico di “Sex And The City” l’accoppiata si è infatti prefissata l’arduo obiettivo di ricalcare ogni singola peculiarità dei personaggi della serie donando loro nuova freschezza, lontano da stravolgimenti di troppo. In quanto a quelli nuovi, invece, lasciamo a voi le parole.

Missione compiuta, per il momento. Cosa sappiamo di preciso sul – più o meno – imminente futuro? Seppur ancora troppo poco per soddisfare la nostra fame, non resta che proseguire nella lettura.

Da buone seguaci le sventure amorose le abbiamo – in alcuni casi a rasentare la catastrofe – i guardaroba pronti ad esondare anche, cosa manca?

“And just like that…” non ci resta che passare in rassegna i look più invidiabili trapelati dal set della terza ed attesissima stagione del sequel più attuale di sempre. Cosmopolitan alla mano, le danze possono ora avere inizio.

Carrie Bradshaw è (ancora) la nostra musa: i look che ci faranno sognare in “And Just Like That 3”

Quando la Carrie Bradshaw del passato non sapeva come vestirsi non aveva che estrarre dal suo magico cilindro (griffato) un pezzo vintage da paura, ed accostarlo ad una semplice t-shirt – non senza aver trascorso tempo prezioso con lo sguardo fisso nella cabina armadio, con aria smarrita, ovviamente -. Noi, invece, abbiamo lei come punto di riferimento nei nostri momenti difficili.

L’appuntamento con “And Just Like That 3” è purtroppo fissato per il 2025, ma non si tratterà di un appuntamento al buio. La giornalista più cool di Manhattan è già stata avvistata in tenute ad alto tasso di glamour che non fanno altro che alimentare le già grandi aspettative.

Anche Carrie Bradshaw ama le tinte pastello delle tendenze primaverili

Con un cambio di programma inaspettato dai soliti drink alcolici ad un bicchiere di dolcissimo latte e menta, uno dei primi look estrapolati dal terzo capitolo del reboot si mimetizza alla palette zuccherina propria delle tendenze più in vista della primavera/estate 2024.

Sarah Jessica Parker ha iniziato le riprese con indosso una blusa in seta color verde menta, dotata di mega fiocco sullo scollo ed abbinata ad un’ampia gonna a ruota, rosa cipria, con volant. Sì, il déjà vu è con ogni probabilità totalmente voluto.

Gli abili costumisti, memori del voto fatto, hanno scelto di completare la mise aggiungendo accessori non esattamente ordinari. Spiccano infatti la Jackie bag di Gucci color crema e le slingback, sempre color menta, di Aquazzurra.

Il vedo-non vedo secondo Carrie Bradshaw è romantic chic

Mentre ancora tentiamo di capire se siano le tendenze moda a stabilire cosa i volti di “And Just Like That” debbano vestire, oppure se siano questi ultimi a stilarne i dettami, eccoci una interpretazione personale firmata Carrie Bradshaw del trend vedo-non vedo. Le trasparenze che tanto si stanno portando in tempi recenti fioriscono sull’attrice grazie ad un soffice abito in tulle che porta la firma di Simone Rocha.

Il risultato è tutt’altro che sfacciato, e strizza l’occhio contemporaneamente anche all’ estetica coquette: trattasi di un completo composto da un capospalla dal taglio ibrido e maniche over ed abito ampio provvisto di bustier, entrambi in organza rosata. Per finire, bouquet di rose a stelo lungo sbucano dalle tasche e attraverso le maniche a sbuffo. Anche qui le calzature Aquazzura chiudono il look, ma questa volta parliamo dei So Nude Sandal 105 in color beige.

Come Carrie Bradshaw 2.0 abbinerebbe la gonna in denim

Come portare la gonna in jeans con stile chi ce lo insegna? Ovviamente ancora Carrie Bradshaw. Le maxi gonne in denim sono tornate alla ribalta e, immancabilmente, la nostra fashion addicted del cuore non poteva che dirci la sua a riguardo: ne sceglie una drappeggiata, con peplo e a vita altissima – targata Maison Margiela – appaiata ad un body nude.

Un paio di borsette, una con stampa in tessuto ed una di gusto retrò, abbinate alle Mary Jane bianche candide mettono punto.

L’abito da sera di Carrie Bradshaw è (un’idea) brillante

Terminiamo il nostro viaggio alla moda con un look da sera, uno degli ultimi emersi: parliamo di un abito blu, in misura midi e tempestato di cristalli scintillanti per tutta la sua lunghezza.

L’ensemble è l’idea brillante che attendevamo, pronta per essere replicata. La silhouette – tuttora perfetta – dell’attrice è inoltre esaltata ancor di più dalle spalline rigide della creazione di Alex Perry, valorizzata ulteriormente dai tacchi silver by Aquazzurra e dalla pochette gioiello. Abbiamo visto abbastanza? Chiaramente no, ma non ci resta che attendere oltre per il dessert.