Cosa indossare nel giorno più romantico dell'anno potrebbe suonare come un autentico dilemma, in assenza della giusta ispirazione: la rassegna dei più adatti e sensuali look, tratti dal guardaroba delle star

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Sarah Jessica Parker sul set di "And Just Like That"

La ricorrenza più temuta ed insieme densa d’aspettative di tutte è nuovamente tra noi: il 14 Febbraio è sempre più vicino e, per quando arido ed insoddisfatto il proprio cuore possa apparire, non vi è nessuno che nel giorno di San Valentino sia davvero solo. Dopotutto si tratta di una data dedicata all’amore in senso assoluto che, come diceva qualcuno che in materia la sapeva lunga, “move il sole e l’altre stelle”. Parliamo di un sentimento tanto potente da non poter essere ridotto unicamente al rapporto tra partner, motore di vita e dei più grandi cambiamenti.

Va da sé come, nella mente di ognuno di noi, si sia inevitabilmente fatta spazio l’immagine di qualcuno di caro, che sia esso un parente oppure un amico. Sì, anche a quattro zampe. Insomma, celebrare l’amore non è affatto un optional ma un autentico dovere. Da dove partire? Secondo le celebrities non vi è dubbio: la caccia all’outfit perfetto è da considerarsi aperta.

E, nell’estremo caso in cui la propria vita sentimentale appaia spaventosamente simile a quella tragicomicamente turbolenta di Bridget Jones – nelle sale cinematografiche in onda con un inedito quarto capitolo della storia, giusto in tempo – vale quantomeno la pena farsi belle per sé.

Come vestirsi a San Valentino secondo le celebrities: le fashion inspo da rubare

La prova evidente che l’amore sia effettivamente nell’aria l’abbiamo avuta per tempo con la crescente popolarità del trend dedicato agli outfit di coppia – puntualmente presente tra le tendenze pronosticate da Pinterest quando il 2025 era ancora soltanto un pensiero – a vestire intonati, da capo a piedi, tutti coloro che felici ed innamorati camminano mano nella mano per le strade.

Almeno per un giorno, però, l’immaginario galateo della moda vuole che si smettano i panni casual, per quanto abbinati possano essere, in favore di look un pizzico più ricercati e seducenti.

Che i piani per San Valentino prevedano un primo appuntamento romantico, un film al cinema, una visita al museo, un tranquillo aperitivo oppure una cena in un ristorante di lusso poco importa: scegliere cosa indossare può comunque dimostrarsi la più ardua delle imprese, con le ante della cabina armadio spalancate davanti e la confusione più nera ad attanagliare la mente. Più che amore, quello a fluttuare impalpabile nell’atmosfera, potrebbe somigliare maggiormente ad una generosa dose di stress in assenza della giusta illuminazione.

Fortunatamente, la regola generale alla base di un buon look per il 14 Febbraio è universale. La sola cosa che importa davvero è infilarsi in capi che permettano a chi li veste di sentirsi completamente a proprio agio con sé stesso, fedeli quanto più possibile alla propria personalità e quindi anche al proprio stile. Insomma, quanto si può davvero riuscire ad apprezzarsi con addosso i panni di qualcun altro? E chi si potrebbe mai pretendere di conquistare trasudando disagio da tutti i pori, in preda al desiderio di fuggire via lontano alla velocità della luce?

Qualsiasi esso sia, e qualsiasi sia la modalità con la quale si intenda celebrare la Festa degli Innamorati, le celebrities sembrano essere munite di tutta l’ispirazione fashion di cui si può necessitare.

Completo satin come Veronica Ferraro

Una perfetta quanto puntuale soluzione dell’ultimo minuto, quella suggerita proprio negli ultimi giorni da Veronica Ferraro: la migliore amica di Chiara Ferragni ha detto la sua sul tema indecisione a San Valentino sfoderando un astuto escamotage fatto tessuto, un tailleur. Non un tailleur qualsiasi, ovviamente, ma uno in seta color amarena – degno successore del ciliegia, siamo pronti a scommettere – contrassegnato da blazer con cintura in stoffa (la medesima) e pantalone ampio e morbido. Azzeccato nel mood, sensuale ma comunque sofisticato, come anche nella profonda e seducente tonalità.

Pelle bordeaux come Leonie Hanne

Pratico, caldo ma stiloso al contempo il look proposto da Leonie Hanne direttamente da location con vista mozzafiato sulla Torre Eiffel: tutto ciò che si pretende di ottenere da un abbigliamento invernale ben assestato, dopotutto. La modella ha composto il suo selezionando un vaporoso cappotto in pelliccia nera, un maglioncino a collo alto dello stesso colore e, come punto focale del tutto, un paio di pantaloni in pelle bordeaux. Ai piedi ecco invece spiccare degli stivaletti spuntati lucidi, esattamente come le tendenze scarpe del momento vogliono, e lasciare la scena all’edizione limitata della iconica Hermes Birkin in brillante vinile ciliegia. Notevole ma non necessaria, fortunatamente, per la riuscita di un degno look per la Festa degli Innamorati.

Romantiche in rosa come Shay Mitchell

Hai detto romanticismo? Perché è nel suo segno la mise esibita da Shay Mitchell nello scatto soprastante, tanto che per noi è sufficiente ad essere inserita nella guida ad hoc in questione. Protagonista è un sensuale lungo abito rosa spento, fasciante e con scollo a barca. L’interpretazione del 14 Febbraio fornita dall’attrice è nell’ottica di una serata memorabile, con cena presso un lussuoso ristorante – eventualmente anche stellato – annessa. Una visione probabilmente piuttosto utopica, ma meglio essere previdenti, giusto?

Total-red come Giulia De Lellis

Emblematico, specie per il periodo in questione, il color rosso: a tal proposito Giulia De Lellis ha giocato di largo anticipo mettendo a fuoco il suddetto look, scarlatto da capo a piedi. A comporlo vediamo un abito blazer strutturato, dalla silhouette quasi impercettibile a clessidra, e dei collant colorati ton sur ton così come per le slingback Manolo Blahnik.

Little black dress come Kaia Gerber

Una scelta da vera tradizionalista, invece, quella di Kaia Gerber: in foto si vede la figlia di Cindy Crawford indossare quello che corrisponde alla perfetta definizione di little black dress, sempre infallibile quanto raffinato, in una versione estremamente minimale ma adatta all’evenienza in oggetto. Il capo è accostato anche qui a delle slingback in vernice, indiscusso must-have di stagione, e ad una borsa hobo in pendant.

Vedo – non vedo come Annalisa

Secondo Annalisa San Valentino sarebbe da celebrare nella più sensuale delle mise, e secondo noi ha assolutamente ragione: eccola dunque con addosso una catsuit dagli accenti brillanti totalmente semitrasparente, accessoriata di hot pants e top neri a mantenere lontano il rischio volgarità costantemente dietro l’angolo quando si parla di indumenti vedo-non vedo. Chiudono il tutto degli stivali alti al ginocchio.

L’immortale eleganza del nero come Rose Villain

Il total-black sembra essere, almeno per Rose Villain, la retta via da percorrere quando non si vuole sbagliare se il fine è apparire misteriose ed eleganti allo stesso tempo. Ce lo dimostra con uno spesso abitino in maglia dalla gonna a ruota, con gioco di fasce sulla vita, e delle Louboutin spuntate con tanto di romantico fiocco dietro alla caviglia ai piedi. Anch’esse non necessarie, ma a dir poco apprezzabili.