Tendenze scarpe 2025, i modelli più cool da tenere d’occhio

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: Getty Images Valentino Paris Womenswear Spring-Summer 2025 show

Soltanto ieri si tentava, a carponi, di raccogliere tutte le energie per affacciarsi al 2025 con lo spirito giusto, i buoni propositi ben nitidi davanti agli occhi, eppure è già febbraio: il nuovo anno corre veloce ma non si è ancora parlato di quali scarpe indossi nel farlo. Sono pratiche sneakers oppure un paio di ambitissime Manolo Blahnik?

Nella lista di comuni obiettivi in attesa di scontrarsi con il proprio ineluttabile – quanto scontato – destino si legge a chiare lettere “bando alla procrastinazione”: non vi è modo migliore di continuare, allora, se non quello di rimettersi al passo selezionando con estrema cura a quali nuovi gioiellini procedere a far spazio all’interno della propria scarpiera.

D’altronde ogni shoeaholic in vigile ascolto lo sa benissimo: le scarpe, malgrado errate quanto terrificanti convinzioni, non costituiscono affatto un tralasciabile dettaglio relativo soltanto alla chiusura della mise. Più spesso, piuttosto, cade proprio su di loro il punto focale dell’intero look. Ragion per cui appare più che doveroso fare luce su quali siano i diktat che la moda odierna ha stilato. I modelli avvistati sulle passerelle dedicate alla pagina fashion del 2025 sanno delineare con estrema chiarezza le tendenze scarpe del momento, elevandole come mai prima a vere protagoniste. Il panorama streetwear, dal canto suo, ha già provveduto a confermarle tutte.

Tendenze scarpe: i must-have del 2025 secondo le passerelle

Tra proposte ultra moderne e nostalgici quanto lampanti riferimenti ad epoche passate soltanto nella teoria, questo 2025 al suo preludio ha tutta l’aria di essere un anno audace per quanto concerne il capitolo scarpe. Grazie al giusto paio ai piedi ogni passo somiglia più ad una dichiarazione di stile, indice eloquente di spiccata personalità.

Non sono ammesse mezze misure: la parola d’ordine è più che mai osare. Non a caso il rosso ed il ciliegia si impongono come nuance simbolo della stagione, e largo spazio è fatto ai design più originali. Se, dal lato texture e finiture, la vernice torna a brillare luminosissima l’estetica balletcore pervade, riportando sotto i riflettori fiocchi e laccetti.

Ebbene sì, la vernice torna ad occupare un ruolo centrale arricchendo il proprio immortale fascino con un’accezione più contemporanea e audace. La riconoscibile finitura extra lucida non si riduce più soltanto al classico nero – indubbiamente elegante e senza tempo – ma approda anche sui toni ben più brillanti del rosso, del bianco ottico, del verde intenso, del blu notte e dei colori metallizzati.

Le silhouette su cui tale lucentezza trova la sua massima espressione sono quelle delle pumps accollate, ad avvolgere il dorso con strutturata raffinatezza, dei sandali con tacco, nuovi nelle geometrie audaci e nella forma futuristica, delle ballerine dalla punta aguzza e degli amatissimi mocassini ad unire estetica e comfort.

Tra le dolci riconferme dell’anno in corso si annoverano gli stivali e le ballerine ma, dal versante nettamente opposto quantomeno in materia di grazia, tra la schiera di ugly shoes a detenere il trono nell’Olimpo della moda si aggiungono gli zoccoli, Al contempo. come manifestazione con suola dell’ascesa dello stile boho-chic, ecco sorgere all’orizzonte le cosiddette scarpe corsetto.

L’intenso sapore retrò che la moda degli ultimi tempi emana poi, come prevedibile, è lo stesso che si riscontra nelle tendenze scarpe correnti. Riemergono dalle ceneri le iconiche Mary Jane e, dopo un lungo periodo di sole punte acuminate, a chiaro esempio di ciò, ecco gli stilisti riportare in auge le estremità squadrate e le peep toe, ossia le “scarpe spuntate” a lasciare in bella vista soltanto due dita che noi tutte ricordiamo ai piedi delle pin-up. Il trend riguarda le più classiche décolleté quanto le accattivanti mules, e promette di far letteralmente perdere la testa ad ogni fashion addicted in circolazione.

Ora, come nei mesi a venire, a spopolare sono inoltre i sandali con il cinturino alla caviglia – adesso indossati con calzino e con collant, per far fronte al gelo tagliente – anche nella inedita versione T-bar, come citazione delle calzature tipiche delle danzatrici di tango: raffinate ed elegantissime, queste sono l’ideale per chi necessita di stabilità nel passo anche quando si indossano dei tacchi alti.

Per quanto riguarda i colori di tendenza in fatto di scarpe a dominare, come accennato, sono senza dubbio il bordeaux, il rosso scarlatto ed i pellami metallici, l’argento e l’oro in primis, mentre le tonalità naturali costituiscono l’alternativa perfetta ai più tradizionali bianco o nero. Confuse? Di seguito ogni irrinunciabile spiegato nel dettaglio.

Mocassini

La famigerata scarpa dal profilo maschile, oramai è definitivo, occupa attualmente una posizione di rilievo tra le tendenze moda in vigore per il periodo freddo. L’ennesima e inesorabile conseguenza dell’inversione di rotta, in ambito fashion, verso forme e volumi convenzionalmente associati all’universo mannish? È molto probabile.

Versatili come poche altre calzature, i mocassini attualmente sulla cresta dell’onda mostrano una suola classica oppure più scultorea, la cosiddetta chunky, mentre il colpo di scena lo si sta avendo con l’avvento di inattese varianti dotate di tacco.

Mary Jane e ballerine

Le previsioni di Pinterest riguardo i trend moda del 2025 si stanno rivelando veritiere, ed ecco come anticipato le Mary Jane con i loro laccetti sul collo del piede tornare a spopolare nella loro versione più iconica, quella flat, o al massimo complete di tacco basso, a raccogliere in pieno il mood naïf dell’universo infantile – per le quali sono state create all’inizio del ventesimo secolo – e restituire la leggerezza alle adulte di oggi con tutta la loro apparenza di scarpe da bambola.

Agganciando la virale estetica balletcore le suddette si travestono da rivoluzione assumendo, nella loro antica declinazione rasoterra, la forma di adorabili ballerine. Abbinate a calzettoni al ginocchio e gonne a pieghe, queste sono già parte dell’uniforme del momento e lo saranno anche della primavera. Bally, Sandy Liang, Simone Rocha, Ferragamo, Dries Van Noten e Tory Burch sono tutti d’accordo.

Sneakers

Come simbolo di una autentica rivolta nel segno dello streetwear, le sneakers si stagliano al centro di look minimalisti in tutti i modelli più classici. Scardinare un sistema fatto di assoluta eleganza e altezze vertiginose non è cosa facile, ma Adidas, Converse, New Balance, Nike e Vans ci stanno provando molto seriamente.

Stivali

Derubati della loro connotazione prettamente stagionale, infine, gli stivali sono – e per questo saranno – ancora un accessorio cult. I modelli tra cui scegliere spaziano dai cuissardes ai chelsea boots, ma non mancano all’appello nemmeno texani e biker.