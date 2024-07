Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: Getty Images Sandali Saint Laurent Opyum

Procedere a passo svelto verso una maggiore sicurezza in sé è obiettivo assai facile, con ai piedi le calzature giuste. Tra le tendenze scarpe dell’estate i sandali con cinturino sono senz’altro il classico preferito di ogni donna, in grado di coniugare efficacemente comfort e sensualità. Il loro punto forte? Forse la loro intrinseca eleganza, trasudata senza sforzo alcuno da un design del tutto minimalista. Forse perché estremamente facili da gestire ed indossare data la loro salda stretta attorno alle caviglie. Può magari apparire una banalità, ma il fatto che questi vi aderiscano fa sì che la falcata sia più sicura regalando a chi li calza una dose extra di fiducia. Per la stagione corrente abbiamo visto i sandali dotati di cinturino sfilare con largo anticipo sulle passerelle più importanti, dapprima nella loro controversa interpretazione con tanto di calzino, rivisitati dai più noti designer attraverso silhouette decisamente all’avanguardia.

Restano i classici sandali neri, ma accanto a loro si stagliano in aggiunta versioni innovative che valgono tutta la nostra attenzione. I più iconici vantano intricate lavorazioni in pelle ricamata e stravaganti applicazioni 3d, altri abbagliano grazie al loro intenso effetto specchio. Si vedono comparire multi o maxi cinturini ad abbracciare la caviglia, e tacchi di diversa sorta contraddistinguono i vari modelli talvolta scultorei, talvolta basilari.

Proprio come in altri ambiti trovare quello giusto risulta essere un’ardua impresa. Ragion per cui farsi una cultura a proposito di tutto ciò che vi è in circolazione concorrerà al raggiungimento dello scopo. Diamo dunque il via al focus circa i sandali con cinturino da avere prima di subito.

I sandali con cinturino dalle passerelle alle spiagge: quale modello scegliere secondo la moda del momento

Le proposte in materia di sandali di tendenza sono emerse con cotanto anticipo, e si prospettavano tanto irresistibili, da non aver lasciato scelta alle fashion victim se non quella di cedere ad una ambigua tentazione: quella di indossare tali tipiche calzature estive appaiate a calze di vario tipo e lunghezze, per poter sfidare le basse temperature senza troppi patimenti. Così i sandali con calzino hanno dominato persino i mesi più freddi, costellando l’inverno di stravaganti look dotati di collant e calzini per colorati.

Ebbene, il tempo delle sterili polemiche al seguito è finalmente giunto al termine ora che la bella stagione è da considerarsi più che avviata, ed i sandali possono tornare a dare tranquillamente il meglio di sé. Dichiariamo ufficialmente aperta la caccia ai nuovi modelli, da sfoderare di qui fino all’ultimo giorno d’estate. Ma forse anche oltre.

Nei mesi grandi e piccoli brand ci hanno fornito alternative di stile da sogno, che hanno sin da subito fatto breccia nel nostro cuore proiettando la mente verso le sospirate serate estive. Su cosa orientarsi durante le prossime sessioni di shopping? A quali sandali fare spazio in scarpiera? È presto detto.

Sandali metallizzati: i preferiti di Elodie

Gli accessori metallici sono forse da considerare i più in del periodo. Non poteva mancare, dunque, la proposta estiva in merito. Dalla sfilata Courrèges che ci ha presentato la collezione pensata per la primavera/estate 2024 non li abbiamo più dimenticati: quei sandali metallizzati argento con micro frange e listini – tanto sottili da sembrare invisibili – trasudavano un fascino effortless cui rinunciare è davvero difficile.

Elodie li sceglie spesso e volentieri per il suo look da concerto: quelli che vediamo ritratti in foto sono molto luminosi, ed uniscono invero più tendenze in una. Le fattezze, infatti, appaiono minimali e discrete.

“Less is more”: tutte pazze per i sandali minimal (anche Lucy Hale)

Perfettamente in armonia con lo stile quiet luxury, sussurrato ma con decisione dal fashion degli ultimi tempi, i sandali con cinturino più in voga del momento esplorano infatti la medesima sobrietà. Quelli con tacco alto di Carolina Herrera, ad esempio, cingono la caviglia con un maxi cinturino dalla fibbia rivestita in pelle. Hermès, invece, allarga il tacco.

Lucy hale dimostra di sapere esattamente come usufruire di tutto questo, abbinandone un paio molto basico (fatta eccezione per i dettagli luminosi) all’abito già scenico di per sé.

Sandali neri, ma con tacco a contrasto come Diletta Leotta

Il nero è senza ombra di dubbio un cult per la moda, indipendentemente da stagioni e trend passeggeri. Sofisticati ed elegantissimi i sandali neri dell’estate 2024 si impreziosiscono grazie al tacco: quelli di Dolce & Gabbana sono mirrored, e regalano l’impressione di saper levitare a chi li indossa. Quelli di Saint Laurent, invece, sono dotati di tacco gioiello da scegliere in vinile (ton sur ton) oppure dorato.

I sandali sfoggiati da Diletta Leotta nel carosello di foto poco sopra incarnano appieno il concetto appena espresso, vantando un tacco vertiginoso e lavoratissimo.

Sandali con cinturino largo: l’evoluzione etnica del grande classico

Una brezza di novità soffia sull’estate: a guidare la tendenza tutta nuova è stato Ferragamo, con il modello in pelle marrone dotato di tacco scultoreo ricurvo ed ampia fascia a fare le veci del cinturino. Le pietre dure scendono lungo il collo del piede, conferendo un accento etnico al pezzo e un quantitativo incalcolabile di classe.

La fascia alta che li caratterizza è da considerarsi a mo’ di una cavigliera che abbraccia il dorso del piede, lasciando spazio ad una (ben accolta) rivisitazione del classico sandalo con cinturino.

Sandali con tacco largo, platform e zeppa: un inno alla praticità

Qualora la stabilità del cinturino attorno alla caviglia non risulti sufficiente, ecco emergere proposte dal tacco largo pronte a soddisfare ogni amante della praticità in circolazione. Quelli disegnati da Max Mara per quest’anno sono in pelle ed in cuoio, e si appellano all’immaginario moda anni ’70 pur rimanendo eleganti sempre e comunque.

Chloé, invece, declina i classici sandali a listini con cinturino dotandoli di una nuova zeppa in sughero. Questa fa guadagnare chiunque li indossi in altezza, garantendo provvidenziale saldezza alla camminata.

Quelli scelti da Jennifer Lopez sono in tessuto satin, fango come l’abito, e provvisti di comodo plateau.

Sandali boho-chic: intrecci che appassionano

Se lo stile boho-chic sta avanzando con sempre più decisione nello street-style i sandali del momento non potevano che accordarsi alla corrente. La parola d’ordine è intrecci, gli stessi che ricoprono cinturini, suola e tacco indipendentemente dalla loro stazza. Del medesimo gusto, poi, anche tutti i cosiddetti modelli alla schiava, sia alti che bassi.

Sophie Codegoni ne sceglie un paio flat, con borchie luminose argentate e lunghi nastri con cui giocare per creare sempre nuovi intrecci.