Outfit metallico, ecco cosa indossare per essere cool

Il metallizzato non è più sinonimo di esclusività, ma si veste tutti i giorni: ecco come la moda si allontana da regole noiose e oramai antiquate.

Fonte: IPA Tendenza capi metallici: la sfilata di Paco Rabanne

Se c’è un aspetto positivo da riconoscere senza esitazione ai dettami della moda attualmente in voga questo è in assoluto la sua contraddittorietà. Sì, perché se da una parte stiamo assistendo all’imperversare totale ed incessante di una palette colori che si rifà fedelmente alla semplicità nella sua massima espressione – attraverso tonalità neutre e discrete a caratterizzare l’insieme dei colori di tendenza per questa primavera/estate 2024, ma anche mediante le linee basilari dei capi a trasmettere la stessa – dall’altra opposta possiamo ammirare come vi sia una generale normalizzazione dell’eccesso. E non ci stiamo riferendo solo e soltanto a porzioni di corpo nudo di varia entità, delle quali generose aperture cut out, trasparenze poco sobrie e texture devote al trend plastic nude si fanno portavoce, bensì anche e soprattutto allo sdoganamento della finitura metallica portata sempre e comunque. In totale libertà. L’esclusività propria del relegare certi giochi di luce a precise ed isolate occasioni è oramai da ritenersi un concetto obsoleto – e, diciamocelo, anche piuttosto noioso – tanto che i capi d’abbigliamento metallizzati non sono più oggi da contemplare unicamente da lontano sulle passerelle, ma da indossare con grande nonchalance nella quotidianità. No, non solo per occasioni serali, ma persino nelle ore diurne.

Chiaramente la chiave di lettura da adottare non è estrema quanto quella della ormai celebre tuta-androide di Zendaya, destinata a rimanere più che viva nella memoria collettiva ancora per lungo tempo, per recarsi in ufficio potrebbe essere. Piuttosto dell’attenta selezione di un solo capo (o magari anche un paio) a cui affidare il ruolo di statement piece per far brillare la propria mise con libertà e discrezione. D’altronde questo avrà da sé l’innata capacità di catalizzare l’intera attenzione senza, in questo modo, scadere nel pacchiano.

Qualche esempio? Una gonna o un pantalone argentato abbinati ad una t-shirt basica o con qualche logo appena. Un altro? Un outfit monocromatico e neutro ma sdrammatizzato da un bomber dorato, o da scarpe e borsa dello stesso colore. Regole semplici, semplicissime, alla portata di tutti in grado però di elevare il look di chiunque all’ennesima potenza. Il come te lo spieghiamo tra qualche riga, la pazienza è la virtù dei forti, si sa.

Abiti metallizzati: come si portano tutti i giorni secondo le tendenze della primavera/estate 2024

In veste di una delle tendenze moda più interessanti in assoluto per questa primavera, come anche per la prossima estate, quella dei colori metallizzati è una presenza che si è fatta strada in modo silenzioso già a partire da un anno fa circa, quando nei negozi (ma anche presso i più noti défilé) iniziavano a comparire timidamente capi dorati quali minigonne e pantaloni – divenuti virali i cosiddetti silver pants, per l’appunto – che tendevano ad attirare sì l’interesse ma anche inevitabili sguardi interrogativi. Ad essere metallizzato era proprio il tessuto, incerato e rigido, il quale abbiamo poi visto capitanare tutta l’orda di sparkling look andati per la maggiore durante il periodo delle feste.

Ebbene, una volta acquisita la confidenza necessaria con cotanto brillore, si è capito che quello per l’abbigliamento metallico poteva essere preludio di una grande storia d’amore. Storia d’amore raccontata e rappresentata alla perfezione dall’indimenticabile sfilata in saluto a Paco Rabanne a cura del successore ufficiale Julien Dossena per l’autunno/inverno 2024: fitte composizioni di lustrini, lucenti e lussuose armature e sontuosi abiti lunghi sino ai piedi preannunciavano con grande precisione l’inverno audace e luminoso che abbiamo poi vissuto.

Se non sono state le reti ed i sonagli simbolo della sfilata ad essere indossati per le strade, sono stati perlopiù i bomber in paillettes ed i pantaloni (cargo e non) argentei i prediletti. Capi visti e rivisti negli scorsi mesi invernali accostati a maglioni semplicissimi e magliette bianche candide, e che continueranno ad accompagnarci sino all’estate quando prenderemo a preferire top striminziti ed abiti leggeri con le stesse caratteristiche. Il segreto, in sunto, sta nel saper bilanciare il tutto. Ma gli outfit metallizzati non si compongono necessariamente di tessuti dalla finitura lucente e cangiante: piuttosto, come nel caso dei capispalla citati qualche riga fa, si arricchiscono di materiali brillanti dall’apparenza preziosa che scorrono sulle silhouette come squame in giochi di spessi glitter, filato lurex e metal mash. Numerose, infatti, sono state le mise del genere selezionate dalle star per prendere parte ad eventi e calcare palchi importanti. Abbiamo dunque tutte le ragioni di credere che oramai i look metallici non siano più da conservare nel buio del guardaroba per occasioni prettamente formali ed eleganti ma che, a giuste dosi, possano essere sfruttati a tutte le ore del giorno così come della notte. Di seguito ripercorriamo insieme alcune delle fashion inspo che abbiamo amato di più, rubate alle celebrities.

JLO

Lo scorso 20 febbraio la bella JLO ha optato proprio nientemeno che per un total look Julien Dossena per Paco Rabanne per prendere parte al Kelly Clarkson Show: un completo interamente dorato composto da blazer avvitato e pantalone con cavallo basso, dotato di applicazioni gioiello.

Rose Villain

Abbiamo poi tutti sicuramente ben presenti le apparizioni di Rose Villain sul palco di Sanremo, lo stesso mese. Nello specifico la ricordiamo indossare un sontuoso abito da sera in velluto nero e corpetto argentato in occasione della serata finale.

Leonie Hanne

La fashion influencer tedesca Leonie Hanne è la nostra inesauribile fonte di giornaliera ispirazione: eccola in uno dei suoi più recenti look, accostare un completo in pelle nera – altra grande tendenza moda praticamente sempiterna – a degli importanti stivali dal gambale largo tempestati di strass. A chiudere il tutto con luce extra la mini purse a secchiello, anch’essa argento.

Clara

A proposito di Sanremo ci è impossibile non nominare la giovane Clara. La cantante ha vestito con classe un lungo abito asimmetrico color argento, scivolato e con scollo incrociato, abbinato ad alti sandali alla schiava. Senz’altro un look meritevole di essere replicato in una serata estiva, se rivisitato in chiave più portabile ed accessibile a chiunque.

Dua Lipa

Una moderna sirena ricoperta di squame lucenti da capo a piedi, poi, Dua Lipa: la star di calibro mondiale ha ultimamente stupito il pubblico presso gli scorsi Grammy Awards, sfilando sul tappeto rosso avvolta in un lungo abito dallo scollo profondo fatto di vistose paillettes argentate.