Sparkling silver: ecco qualche idea super glam a tema argento

Personalmente, sono una fan dell’argento… e anche dell’oro, dell’oro rosa e del bronzo, se è per questo! Diciamo che il metal, inteso come riflesso luminoso all’interno di un outfit, mi piace. Come fare però per abbinarlo con gusto e da che capi partire? Le sfilate e lo street style ci vengono in aiuto. E un pochino anch’io, con questa mini selezione a tema argento fatta apposta per voi.

Silver: paillettes

Le paillettes luccicose sono bellissime: basta smorzarle un pochino, per evitare l’effetto “Natale in anticipo”. Abbinatele con i toni pastello, piuttosto che con il nero e otterrete un look da giorno luminoso e super glam.

Silver: per fashion victims

Se invece siete delle pro, potete passare già ai capi più impegnativi, come pantaloni o capi spalla argentati. Il mio consiglio è di non strafare con i colori. Toni pastello e bianco sono l’ideale per mantenere la luce di questi materiali scintillanti.

Se avete amato i pantaloni della foto sopra, potete provarci anche voi! Una sola raccomandazione: consiglio questo genere di capo a chi ha nelle gambe il proprio punto di forza. I riflessi metallici tendono ad allargare.

Silver: il capo spalla

Se amate i look sofisticati, ma facili e street style, un capo spalla silver è quello che fa per voi. In questo caso, abbinatelo con il denim: lo sdrammatizzerete e lo renderete più facile.

Silver: gli accessori

Ormai lo sapete: se avete difficoltà ad abbinare un determinato colore, texture o fantasia, partite dagli accessori. L’inserimento nel vostro look sarà più graduale e semplice. Ad esempio, un sandalo silver (perfetto anche per l’ultimo dell’anno in caso di festa indoor al calduccio), potrebbe essere un punto di partenza ideale.

Una borsa gioiello è un’altra idea da non sottovalutare. Non pensatela solo su look eleganti o da matrimonio. Con un paio di jeans e di sneakers sarà perfetta: sdrammatizzata al punto giusto.

E se l’argento vi piace, ma volete fare le cose a piccoli passi, partite dai bijoux. La scelta è praticamente infinita ed è difficile stancarsi. Provare per credere!