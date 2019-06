editato in: da

La stringata nera è una delle scarpe che in assoluto non dovrebbe mai mancare in nessuna scarpiera, nè da uomo nè da donna. E’ una calzatura passe partout, davvero in grado di adattarsi a qualunque look, rendendolo più elegante quando necessario o dandogli un tocco più British. Vediamo insieme quattro idee di look in cui la stringata si adatta alla perfezione.

Come indossare le stringate, 4 abbinamenti facili da copiare: con il cappotto per un look da ufficio

Con il jeans skinny o il pantalone a sigaretta e un bel cappotto, nero o beige, la stringata è perfetta. Aggiunge subito eleganza, ma senza diventare austera.

Come indossare le stringate, 4 abbinamenti facili da copiare: con l’abito in denim per un look casual

Ho scelto apposta un total look in denim proprio per farvi vedere come possa essere versatile questa scarpa: uno chemisier che con le sneakers diventerebbe super sportivo, con la stringata acquista classe. Inoltre, ricordate che, oltre al nero, che è il colore passe partout per eccellenza, anche il bordeaux o il cognac sono bellissimi e perfetti per l’autunno.

Come indossare le stringate, 4 abbinamenti facili da copiare: con la gonna asimmetrica per un look alternativo

Può essere difficile scegliere che calzatura abbinare ad una gonna asimmetrica: con la stringata nera non sbagliate mai! In questo caso, vi raccomando: o niente calze, oppure calza super coprente nera. Bandite le velate.

Come indossare le stringate, 4 abbinamenti facili da copiare: con i jeans per tutti i giorni

Il modo più semplice che c’è! La stringata condivide con il denim la capacità di stare bene davvero con tutto (nel mio blog sono due dei 5 capi che non possono mancare, insieme alla camicia bianca, alle sneakers e alla camicia in denim). Abbinate insieme quindi questi due pezzi tra di loro e ottenete un look da giorno semplice, ma chic!