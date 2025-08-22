Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Getty L'accessorio per l'estate e l'autunno sono le sneakers in pizzo

Perfette d’estate ma anche in autunno, le sneakers in pizzo sono l’accessorio di carattere per svoltare ogni look. E nessun timore ad acquistarle ora, perché con le temperature di settembre e ottobre si possono sfoggiare ancora dando quel tocco fashion a ogni tipo di stile.

Il pizzo e le trasparenze sono la scelta glamour e stilosa per la bella stagione, perché stanno bene in ogni occasione permettendoci di passare dai look da spiaggia a quelli da sera, diventando il tessuto passe – partout per ogni ora del giorno.

Basti pensare alle ballerine a rete, una delle ossessioni dell’estate 2025: flat, super comode, ma al tempo stesso capaci di regalare un tocco ai look, sono uno dei modelli più visti e amati del momento.

E allora perché non osare con le scarpe da ginnastica in pizzo? Hanno il medesimo principio di freschezza e si adattano a tutte le situazioni, basta saperle mixare con i capi per renderle super eleganti o incredibilmente easy.

Come abbinare le scarpe da ginnastica in pizzo

Le scarpe da ginnastica in pizzo sono l’accessorio passe-partout che si può indossare di giorno, ma anche di sera. A fare la differenza sono gli abbinamenti. E allora, per un look da ritorno in ufficio o da città, diventano perfette con dei pantaloni ampi e freschi e una camicia. Uno stile super minimal ma che risulta incredibilmente chic.

Oppure si può optare per abbinamenti più casual, indossandole con dei jeans e una maglietta: ovviamente il più semplice possibile, perché già il pizzo regala quel tocco di carattere che ci svolta ogni look.

Per la sera, invece, si può osare con un abito super elegante, oppure con un mini -dress che le mette ancora di più in mostra.

Basta scegliere il modello che maggiormente si sposa con il nostro stile e poi provare a mixare i capi, trovando la sintesi perfetta del look che ci fa sentire favolose.

Amazon

I modelli di scarpe da ginnastica in pizzo da provare

Ci sono diversi modelli di sneaker in pizzo, scelte che si adattano perfettamente al tipo di outfit che vogliamo andare a creare.

Ad esempio, c’è il modello alto di Primtex, che arriva poco sopra la caviglia e ha le seguenti caratteristiche: è dotato di una suola in gomma morbida e traspirante, che restituisce una vestibilità piacevole e perfetta per tutto il giorno. e grazie al loro aspetto sono l’accessorio giusto per creare uno stile boho chic. Da provare, ad esempio con una gonna lunga o con un abito leggero e impalpabile.

Scarpe da ginnastica di Primtex Modello alto, sopra la caviglia e in pizzo

Dello stesso brand esiste anche l’alternativa bassa e magari in un colore differente: in tela e con suola in gomma, ha la chiusura stringata e si può indossare con un vestito super minimal o con dei pantaloncini e una camicia.

Jamron propone delle sneakers con una fantasia di pizzo, che richiama dei bellissimi fiori, oltre a questo hanno la fodera in mesh e la suola in PVC, un materiale che le rende flessibili e ammortizzate: molto simpatiche, si adattano alla perfezione con jeans e t-shirt basic.

Superga, poi, mette in vendita un modello con macramè, leggero e di ottima qualità, che presenta una vestibilità comoda e uno stile alla moda. Da provare per la sera, per dare un tocco di carattere a un abito corto (ma nulla ci vieta di sperimentare anche con il lungo).

Scarpe da ginnastica superga Con un bellissimo ricamo in pizzo macramè sulla tomaia

