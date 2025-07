Confortevoli e glamour, le ballerine a rete indossate da Gigi Hadid dettano le tendenze estate

GettyImages Le ballerine più cool dell'estate

L’estate 2025 consacra definitivamente il ritorno delle ballerine a rete, un trend che unisce eleganza, freschezza e un tocco di nostalgia reinterpretata in chiave contemporanea. Comode, ariose e perfette per affrontare le alte temperature con stile, queste calzature stanno conquistando passerelle e street style grazie alla loro versatilità e leggerezza.

L caratteristica principale è la loro struttura traforata che lascia intravedere la pelle, conferendo un’allure sofisticata e un po’ bohémien. Il vantaggio più evidente? La traspirabilità. Ideali da indossare senza calze, queste ballerine si adattano perfettamente alle giornate calde, offrendo comfort senza rinunciare al glamour.

A consolidare il trend ci pensano le celeb e le influencer, che hanno eletto le ballerine a rete come vero e proprio simbolo di stile urbano. Gigi Hadid, per esempio, è stata fotografata recentemente a New York con un paio di ballerine grigie/argento a rete, abbinate a pantaloni larghi e top minimal con sopra una camicia di jeans aperta. Un look disinvolto e chic che ha fatto subito il giro dei social, confermando la tendenza anche tra i fashion insider. Anche altre star, da Hailey Bieber a Alexa Chung, hanno sfoggiato versioni più classiche o sperimentali, dimostrando quanto queste scarpe si adattino a mood e personalità differenti.

I colori più cool e gli abbinamenti migliori

La palette dell’estate 2025 premia i toni neutri – avorio, sabbia, crema e nude – ma non mancano le varianti più estrose in argento, oro e pastello, ideali per chi ama distinguersi. In particolare, i modelli in rete glitterata o con dettagli metallici sono perfetti per la sera, da sfoggiare con abiti slip dress o jumpsuit leggere.

Perfette per un look rilassato con abiti lunghi in lino o cotone, ma anche sotto jeans cropped o bermuda sartoriali per un tocco urbano e chic. Perfette in combo con gonne midi fluide o plissé, per un effetto romantico e senza tempo.

Molto simili al modello scelto dalla bella top model, queste ballerine grigie grigio/argento in mesh sono leggere, traspiranti e confortevoli. Il design a punta quadrata le rendono particolarmente contemporanee mentre la suola ammortizzata e cinturino regolabile con fibbia in stile Mary Jane. Offrono una calzata stabile e comoda per tutto il giorno, ideali per viaggi, shopping e attività estive. Facili da indossare e togliere, si adattano a uno stile di vita dinamico.

Tra le più apprezzate troviamo questo modello di Adrizzlein. Sono delle ballerine in rete traspirante realizzate con materiali leggeri e di alta qualità, ideali per mantenere i piedi freschi durante l’estate. Il design classico ed elegante, simile alle ballerine con punta usate nella danza classica, hanno anche il cinturino regolabile per una calzata sicura e un tocco raffinato.

Sono i dettagli a fare la differenza. Se tu li ami e li noti, allora amerai queste ballerine a rete con le finiture in vernice lucida, per un look chic e sensuale anche da rasoterra.

Se stai cercando un modello di tendenza e con dettagli accattivanti, ecco il modello di cui hai bisogno.

Sono in pelle verniciata e tempestate di strass, perfette per un look grintoso anche abbinato a capi molto basic. Sono disponibili in nero classico o argento retrò. Puoi usarle dalla mattina alla sera grazie alla suola in gomma antiscivolo e la soletta traspirante imbottita.

