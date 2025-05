Hailey Bieber è diventata miliardaria vendendo soltanto un prodotto

Fonte: IPA Hailey Bieber

Hailey Bieber ha appena messo il suo marchio di skincare Rhode sul tappeto rosso della grande bellezza: l’azienda di make-up low-cost E.l.f. Beauty ha annunciato l’acquisto di Rhode per circa 1 miliardo di dollari. Un colpo da campionato che trasforma il sogno della modella-entrepreneur in realtà: in appena tre anni il suo brand, nato nel 2022, è diventato un caso di successo mondiale.

E adesso Hailey può gridarlo a tutti: “Siamo entrati nel prossimo capitolo” della storia di Rhode, pronta a conquistare nuovi spazi e nuovi volti (letteralmente, come scrive lei in un post Instagram).

Rhode: il brand di Hailey Bieber vale ora 1 miliardo di dollari

Rhode è partito come un marchio pensato per vendere direttamente online, cavalcando alla perfezione la visibilità e l’enorme potere mediatico di Hailey Bieber. I prodotti, come i “peptide lip treatments” da 18 dollari, sono diventati virali non tanto per una rivoluzione beauty, quanto per l’effetto moltiplicatore di TikTok e dei fan della modella.

Rhode ha puntato tutto su vendite digitali e pop-up, senza mai staccarsi dall’aura glamour della sua fondatrice. Il brand ha chiuso l’ultimo anno fiscale con 212 milioni di dollari e premi su premi per la sua presenza social, più che per un’innovazione cosmetica fuori scala.

Perché E.l.f. ha comprato Rhode: strategia e numeri dell’acquisizione

Ma cosa ci guadagna E.l.f. con questa fusione da oltre un miliardo? Gli esperti spiegano che è una svolta strategica: il colosso low-cost californiano punta a diversificarsi nel settore beauty di prestigio, dove finora faticava a crescere a causa dell’inflazione e dei consumatori più parsimoniosi.

Rhode, con la sua community fedele e il buzz costante sui social, è il cavallo vincente che mancava. Il deal prevede 800 milioni di dollari al momento della chiusura (tra contanti e azioni) e altri 200 legati alla crescita futura.

Con questa mossa, E.l.f. batte cassa: è infatti la più grande acquisizione nella sua storia, dopo aver già acquistato nel 2023 il marchio Natrium (skincare) per 355 milioni.

Cosa cambia per Hailey Bieber (e soprattutto per Justin)

Come era prevedibile, la notizia ha infiammato i social. Su Instagram Hailey Bieber ha condiviso con i follower la sua gioia: ha scritto di aver sempre avuto “grandi sogni” per Rhode e di volerlo portare “in più spazi, luoghi e visi” in tutto il mondo, mostrando tutta la sua “eccitazione e orgoglio” per la nuova partnership.

Nel post ringrazia il suo team (“Non ce l’avrei fatta senza di voi”) e la “meravigliosa community Rhode” per il supporto dato finora. Perfino il marito Justin Bieber è comparso con un post di festa sui suoi social, celebrando (a modo suo) il traguardo della moglie.

Insomma, i fan si sono scatenati con complimenti e meme, ma qualcuno inizia anche a farsi qualche domanda: Hailey ha davvero costruito un impero beauty o ha semplicemente convertito la sua visibilità in una macchina da soldi ben oliata?

In giro si parla di problemi economici per Justin Bieber e, guarda caso, arriva la vendita da un miliardo. Chiamiamola coincidenza.